Turismo, vinos y tradición: la agenda completa de actividades de La Rioja en el FIT para este fin de semana

El Gobierno de La Rioja participará de la Feria Internacional de Turismo (FIT), que se desarrollará del 26 al 29 de septiembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una propuesta que buscará mostrar la diversidad de destinos y experiencias de la provincia y, al mismo tiempo, generar oportunidades comerciales para el sector turístico.

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La presencia riojana en la principal feria turística del país se desarrollará junto con municipios, cámaras empresariales y más de 35 prestadores privados vinculados con el alojamiento, las agencias de viajes, el turismo aventura, la gastronomía y la producción vitivinícola.

La participación fue planteada como una oportunidad para posicionar los destinos riojanos ante visitantes, operadores, agencias de viajes y referentes nacionales e internacionales. La delegación provincial presentará una oferta que combina paisajes naturales, turismo de aventura, gastronomía regional, vinos, fiestas populares y propuestas vinculadas con la identidad cultural de cada localidad.

La Chaya y la Ruta del Vino Riojano en el FIT

Uno de los momentos centrales de la participación riojana será la presentación de la próxima edición de la Fiesta Nacional de la Chaya, uno de los principales acontecimientos culturales y populares de la provincia. La presentación se realizará el 27 de septiembre a las 17.15, en el Auditorio Norte Argentino, ubicado en el stand de La Rioja dentro de la FIT.

La Chaya será incorporada así a la agenda de promoción turística de la provincia de cara a la próxima temporada de verano. La celebración reúne música, tradiciones y expresiones vinculadas con la identidad riojana y convoca cada año a visitantes de distintos puntos del país.

La presentación en Buenos Aires permitirá comenzar a difundir la próxima edición de la fiesta ante operadores turísticos, medios de comunicación y público general que visite la feria.Paisajes, gastronomía y vinos La propuesta turística reunirá algunos de los principales atractivos de La Rioja, entre ellos montañas, quebradas, reservas naturales, sitios históricos y pueblos que conservan características propias de la cultura provincial.

También tendrán un espacio destacado las actividades al aire libre, el trekking, las excursiones y las experiencias de montaña, junto con la gastronomía regional y la producción vitivinícola. En este último punto, el Torrontés Riojano tendrá un papel central como uno de los productos asociados a la identidad productiva y cultural de la provincia.

Además, el 28 de septiembre, a las 15, se realizará la presentación de la Ruta del Vino Riojano en el marco de la FIT, acompañada por un agasajo destinado a la prensa.

Otro de los destinos que tendrá protagonismo será Sanagasta, seleccionada en 2026 para representar a la Argentina en el programa Best Tourism Villages de ONU Turismo. La distinción reconoce el trabajo de la comunidad y pone en valor sus características culturales y patrimoniales.

Los municipios que forman parte de la delegación también tendrán la posibilidad de mostrar sus principales atractivos y propuestas, con el objetivo de conformar una oferta turística que abarque las distintas regiones de la provincia.

Más de 35 prestadores privados

La delegación riojana estará acompañada por más de 35 representantes del sector privado. Los prestadores dispondrán de un espacio para promocionar sus servicios, establecer contactos comerciales y generar vínculos con agencias y operadores.

Entre los establecimientos de alojamiento y propuestas termales participarán Naindo Park Hotel, Hotel ACA Chilecito, Hotel del Centro, Hotel Pircas Negras, Hotel Cañón de Talampaya, Cabañas Don Horacio, Olta Nativa, Hostería Termas de Santa Teresita y La Merced Termal.

También formarán parte de la delegación agencias de viajes y empresas de turismo como Siete Cuestas, Torrontés Turismo, Wayra, Capayán Turismo, Famatina Expediciones, Salir del Cráter, Volterra, Runacay Turismo de Encuentro, Triásico Aventura, Viví Viajando, Cuesta Vieja, Corona del Inca, VGP Viajes, Petra Viajes, Gisol Viajes y Turismo, Caudillo Viajes, Águila Blanca, Laguna Brava Excursiones, La Aguada Off Road, Famatina Aventura 4x4 y CARITUR.

La producción vitivinícola estará representada por Bodega Valle de la Puerta, Bodega Chañarmuyo, Bodega Sacavino Arrieta, Finca Lomas Blancas, Finca Vista Larga, Bodega Casa India, Cuncuna Bodega Cultural, Bodega La Macarena y La Riojana Cooperativa Vitivinícola.