La Rioja se prepara para FIT 2026 con turismo, gastronomía y oportunidades para el sector privado

La provincia de La Rioja participará de la Feria Internacional de Turismo (FIT), que se realizará del 26 al 29 de septiembre en La Rural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La propuesta incluirá sus principales atractivos naturales, experiencias de turismo aventura, sabores riojanos, fiestas populares y destinos reconocidos internacionalmente.

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La participación provincial será resultado de un trabajo articulado entre el Gobierno de La Rioja, los municipios, las cámaras y más de 35 prestadores turísticos que acompañarán la propuesta.

En el marco de su política de promoción turística, la provincia buscará aprovechar su presencia en la principal feria turística de Argentina para posicionar sus destinos, acompañar al sector privado y generar nuevas oportunidades comerciales que contribuyan al crecimiento del turismo, el trabajo y el desarrollo local.

Atractivos turísticos

La propuesta reunirá la diversidad de experiencias que ofrece el territorio riojano, con paisajes, montañas, quebradas, reservas naturales, sitios históricos y pueblos con identidad. También tendrán un lugar destacado las actividades vinculadas al turismo de naturaleza y aventura, como el trekking, las excursiones y las experiencias de montaña y al aire libre.

A esta oferta se sumarán los Sabores Riojanos, con especial protagonismo de la gastronomía regional, los vinos y el Torrontés, una de las expresiones representativas de la identidad productiva y cultural de la provincia.

En este marco, Sanagasta tendrá un lugar destacado tras ser seleccionada en 2026 para representar a la Argentina en el programa Best Tourism Villages de ONU Turismo. El reconocimiento pone en valor su identidad, su patrimonio y el trabajo de su comunidad. La presentación será trabajada junto a los municipios, que acompañarán la promoción de sus atractivos, productos y experiencias para mostrar la diversidad turística de cada región de La Rioja.

Fiesta Nacional de la Chaya

Las fiestas populares también serán parte de la propuesta riojana. Durante la feria se presentará la próxima edición de la Fiesta Nacional de la Chaya, la mayor celebración popular de la provincia.

La celebración mantiene viva la música, las tradiciones y la cultura riojana, y convoca cada año a visitantes de distintos puntos del país. Por eso, será uno de los ejes de la promoción de la próxima temporada de verano.

La participación de La Rioja en FIT contará con más de 35 representantes del sector privado, entre alojamientos, agencias de viajes, prestadores de turismo aventura, establecimientos gastronómicos, bodegas y emprendimientos turísticos.

Una oportunidad comercial

Cada prestador contará con un espacio para presentar sus productos y servicios, establecer contactos con operadores y agencias de viajes y avanzar en acuerdos comerciales que puedan generar nuevas oportunidades para el turismo de La Rioja.

De esta manera, la presencia de la provincia en FIT apunta a fortalecer la promoción de sus destinos y generar vínculos entre el sector público, los municipios y los prestadores privados.

La participación en la feria también permitirá mostrar ante visitantes, operadores y representantes del sector turístico la diversidad de propuestas que ofrece La Rioja, desde sus paisajes y experiencias de aventura hasta su gastronomía, sus vinos y sus fiestas populares.