Preocupación en formosa: advirtieron sobre la posibilidad de que efectivos de Gendarmería Nacional abandonen la frontera

Gendarmería Nacional

En medio del pedido por parte del gobierno provincial, de aumentar la articulación con el Gobierno nacional, unos 80 gendarmes, que actualmente realizan diversas tareas en la provincia, podrían abandonar sus puestos en las próximas semanas, según publicó esta mañana el portal de noticias Diario Formosa. Esta decisión, que según publicó el medio, sería parte de una decisión del Gobierno nacional, se habría tomado luego del encuentro que mantuvo la oposición formoseña con funcionarios nacionales.

Según Diario Formosa, esta disposición de los oficiales se habría tomado luego de la reunión entre la secretaria de Seguridad de la Nación, Alejandra Monte Oliva; el director Nacional y Comandante General de Gendarmería, Claudio Miguel Brilloni; y el subsecretario de Programación Federal y Articulación Legislativa, Martín Matzkin, junto con representantes de la oposición provincial. Durante este encuentro se habría discutido el retiro de los gendarmes, para trasladarlos a Rosario y reforzar la seguridad en Santa Fe, según publicó el portal.

No obstante, El Destape se comunicó con fuentes oficiales del Ministerio de Seguridad de la Nación quienes desmintieron la información publicada por Diario Formosa. Por su parte, fuentes de Gendarmería Nacional también desestimaron la información del portal.

El comunicado de Gendarmería

Tras conocerse la información publicada por el portal formoseño, Gendarmería Nacional realizó un comunicado oficial en donde confirmaron que los oficiales no abandonarán los controles fronterizos. "En respuesta a las versiones difundidas por medios locales en la Provincia de Formosa, negamos categóricamente cualquier supuesto retiro de gendarmes de la frontera. No solo desmentimos estas afirmaciones infundadas, sino que además hemos tomado medidas inmediatas para fortalecer los controles y mejorar las condiciones de trabajo del personal de Gendarmería en la zona", detalla el comunicado.

Según detalla el escrito de Gendarmería, en Formosa se estarían realizando obras en los puestos de control Fermín Rolón y Corralito con el fin de "propiciar condiciones adecuadas".

"Confirmamos que el Escuadrón 16 Clorinda sigue en pleno funcionamiento, tal como lo ha hecho desde su creación en el año 1941. Desde el Ministerio de Seguridad, encabezado por la ministra Patricia Bullrich, se mantiene inquebrantable el compromiso con la seguridad fronteriza y de todos los argentinos", concluye el comunicado.

Estos puestos de control que se mencionan en la nota del local provincial, son clave para la seguridad de Formosa y su desmantelamiento podría generar inquietud entre la población, así como aumentar la presión sobre las fuerzas de seguridad locales.

Antecedentes del conflicto

La tensión con las fuerzas federales no es novedosa y va en aumento. Días atrás el titular de la cartera de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo provincial, Jorge Abel González se refirió al encuentro entre la oposición local y funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación. "Esta visita de oficial tiene muy poco y, al no tener una intención de articulación institucional con la provincia, se trata de una visita partidaria, porque no tuvimos ninguna comunicación y hubiera sido lo correcto priorizar los intereses de los argentinos y las argentinas", expresó González en diálogo con Agenfor.

Jorge Abel González

En las últimas horas, consultado por el mismo portal, Gonzalez se refirió a la posibilidad de que los efectivos de Gendarmería Nacional abandonen la frontera y le adjudicó este confuso rumor al rol que tuvo la ministra Bullrich, con relación a los hechos que se desencadenaron en Las Lomitas, con el intendente Atilio Basualdo.

"La señora Bullrich no supo o no quiso manejar la responsabilidad institucional que le otorga la investidura que tiene de ministra de Seguridad de la Nación y jugó simplemente la carta política partidaria”, remarcó el ministro de Formosa y concluyó: "Dada la trascendencia que tomó la especie, alguna autoridad va a tener que salir a aclarar la cuestión, tanto del Ministerio de Seguridad de la Nación como de la Dirección Nacional de Gendarmería, porque los efectivos que están acá ejecutan las órdenes que reciben y no tienen autonomía para tomar este tipo de decisiones”.