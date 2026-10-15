Gendarmería quedó otra vez en el centro de la polémica por la calidad de los controles fronterizos en Formosa

Las políticas de Gendarmería Nacional en la Pasarela de la Amistad, que conecta Clorinda con la localidad paraguaya de Nanawa, volvió a poner en discusión el abandono del Gobierno de Javier Milei frente al cuidado y control de los límites fronterizos. "Sin conducción política, la Fuerza Federal que por formación, capacidad y operatividad siempre tuvo performances de calidad y prestigio internacional, comete errores de principiante", denunció una especialista en narcotráfico y crimen organizado.

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Tras viralizarse en redes sociales un video que muestra la libre circulación en un paso fronterizo que apenas tiene un "portón de hierro con candado", la socióloga Laura Etcharren denunció que "Gendarmería Nacional, por uso y abuso, es desgastada y expuesta a situaciones que muestran el grave desconocimiento de la movilidad de fronteras".

Etcharren en su cuenta de X (ex Twitter) advirtió que la intervención puede complicar la circulación lícita sin resolver los problemas de seguridad y aseguró: "El vallado/portón no es preventivo. Es arbitrario. Sin consenso alguno".

La investigadora cuestionó la falta de planificación de las medidas y advirtió sobre sus posibles consecuencias en una zona caracterizada por el movimiento cotidiano entre ambos países. Además, cuestionó que las decisiones adoptadas en la frontera pueden exponer a los efectivos y a la población a situaciones de riesgo.

"Ni todo cultura. Ni todo delito", planteó, antes de cuestionar el impacto del vallado sobre quienes utilizan habitualmente el paso para trabajar y realizar actividades lícitas. Etcharren sostuvo que la intervención puede generar consecuencias contrarias a las buscadas. "Una puesta escenográfica que invita a la triangulación narcocriminal y a la exposición de sujetos al peligro", afirmó y concluyó que se trata de "un portón funcional al caos que no ordena. Al contrario".

Insfrán reclamó más presencia federal en la frontera

La controversia se suma al reclamo que el gobernador Gildo Insfrán formuló la semana pasada durante el centenario de Laguna Naineck. En esa oportunidad, pidió una mayor presencia de las fuerzas federales para custodiar los más de 800 kilómetros de límite internacional que tiene Formosa.

Etcharren respaldó públicamente el diagnóstico del mandatario provincial y sostuvo que las dificultades de control fronterizo exceden la disputa política. Según su análisis, las deficiencias se acumularon durante distintas administraciones nacionales.

La investigadora mencionó la exclusión de Clorinda de puestos de vigilancia durante el gobierno de Mauricio Macri, el enfoque que describió como meramente cultural durante la gestión de Alberto Fernández y el retiro de efectivos de Gendarmería durante la administración de Javier Milei. A su entender, esos cambios contribuyeron a ampliar los vacíos de control que pueden aprovechar las organizaciones criminales.

El Gobierno provincial cuestiona las medidas nacionales

El ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de Formosa, Jorge Abel González, también cuestionó las intervenciones de las fuerzas federales en la zona. El funcionario criticó los operativos de Gendarmería destinados a derribar pasarelas sobre el río Pilcomayo, a los que describió como medidas efectistas y sin planificación que, según su planteo, pueden aumentar la exposición de la población fronteriza.

González sumó a sus cuestionamientos la crisis de la obra social de las fuerzas federales, que, según señaló, afecta la cobertura médica de los efectivos y sus familias y profundiza el malestar entre quienes trabajan en el territorio.

El ministro también vinculó las dificultades de control fronterizo con el secuestro de 600 litros de ketamina en la Ciudad de Buenos Aires, una carga que, según la información proporcionada, había ingresado desde Paraguay. Para el funcionario, el caso evidencia la importancia de la custodia de los límites internacionales como responsabilidad del Estado nacional.