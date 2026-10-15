Ante la llegada de El Niño, Formosa alertó por el estado de las rutas y los puentes nacionales

El administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad de Formosa, Javier Caffa, advirtió sobre el deterioro de las rutas nacionales que atraviesan la provincia y reclamó respuestas del Gobierno nacional ante la necesidad de realizar trabajos preventivos por las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño.

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Durante una entrevista con el programa Detrás de las Noticias, de Radio Digital FM 91.3, el funcionario señaló que la Provincia lleva adelante tareas de limpieza y acondicionamiento de canales, alcantarillas y puentes para facilitar el escurrimiento del agua. Sin embargo, sostuvo que esas intervenciones necesitan complementarse con obras en las rutas nacionales, cuya conservación depende de Vialidad Nacional.

“No vemos una respuesta en ese sentido por parte de Vialidad Nacional”, afirmó Caffa, quien indicó que ya comenzaron a registrarse precipitaciones importantes en distintas regiones y remarcó la necesidad de anticiparse a posibles contingencias climáticas.

Caffa explicó que la geografía de Formosa presenta una pendiente natural de oeste a este, en dirección al río Paraguay. Por esa razón, consideró fundamental mantener despejadas las obras de drenaje que permiten el desplazamiento del agua y evitan que se acumule en zonas rurales y urbanizadas.

El funcionario advirtió que las rutas, al estar construidas sobre terraplenes, pueden obstaculizar el escurrimiento natural si las alcantarillas y los canales no reciben el mantenimiento adecuado. “Si no se hace esa limpieza, ese acondicionamiento, las aguas no pueden atravesar estas rutas que son terraplenes, que son una obstrucción al escurrimiento natural”, explicó.

Frente a ese escenario, la Provincia solicitó formalmente la intervención de Vialidad Nacional en las rutas 11 y 95. Entre los sectores señalados se encuentran la autovía que conecta Formosa con Mansilla y el corredor vial entre Clorinda y la capital provincial.

Preocupación por los puentes sobre el río Bermejo

Otro de los puntos centrales de la advertencia está relacionado con los tres puentes que conectan Formosa con Chaco sobre el río Bermejo. Se trata de las estructuras ubicadas en las rutas nacionales 95 y 11, y en la ruta provincial 3, a la altura de El Colorado.

El administrador de Vialidad Provincial señaló que una eventual crecida del río podría provocar erosión en los terraplenes de acceso y comprometer la seguridad de las estructuras. Por ese motivo, reclamó verificaciones estructurales y estudios sobre el comportamiento del agua en las cabeceras de los puentes.

Como antecedente, recordó los daños registrados en el puente ubicado en las inmediaciones de Subteniente Perín, donde la erosión afectó parte del terraplén de acceso. “Se había colapsado una parte del terraplén y habíamos quedado incomunicados”, recordó.

La preocupación, explicó, pasa por evitar que un episodio similar vuelva a afectar la conectividad regional. La evaluación preventiva de las estructuras y el mantenimiento de sus accesos permitirían identificar posibles riesgos antes de que las lluvias y las crecidas generen daños mayores.

Caffa cuestionó el destino de los fondos viales

Durante la entrevista, el funcionario también criticó la política nacional de financiamiento de la infraestructura vial. Según explicó, una parte de los recursos recaudados mediante el impuesto a los combustibles tiene asignación específica para la construcción y el mantenimiento de rutas.

Sin embargo, sostuvo que esos fondos no están llegando a Vialidad Nacional en la medida necesaria para sostener las tareas de conservación. “No se está usando ese fondo para los fines específicos que están creados por ley, sino que el Ministerio lo está utilizando para hacer caja, para cerrar el déficit fiscal”, afirmó.

Caffa vinculó esta situación con el desfinanciamiento del organismo nacional y cuestionó la orientación del Gobierno de Javier Milei hacia un modelo que busca trasladar al sector privado la construcción y el mantenimiento de rutas mediante concesiones y peajes.

En contraposición, defendió la intervención estatal para atender las necesidades de infraestructura, especialmente ante situaciones de emergencia climática. Según planteó, el mantenimiento preventivo resulta necesario para preservar la seguridad vial y evitar que los daños acumulados obliguen a realizar obras de mayor costo.

Formosa cuenta con aproximadamente 1.000 kilómetros de rutas nacionales. Caffa sostuvo que actualmente no existen contratos de mantenimiento integral como los que funcionaban anteriormente y advirtió que postergar las reparaciones puede agravar el deterioro y elevar los costos futuros.

De acuerdo con el diagnóstico que presentó, la ruta nacional 95 es la que registra el estado más comprometido, particularmente en el tramo sur hacia el río Bermejo y entre las rutas nacionales 81 y 86.

La ruta nacional 86 presenta daños importantes entre Güemes y Posta Cambio Zalazar, mientras que la ruta nacional 81 registra baches superficiales y profundos en distintos sectores. La ruta nacional 11 se encuentra en mejores condiciones relativas, aunque también necesita intervenciones preventivas.