La situación de madres y bebés en Gaza "nunca ha sido peor", según UNICEF

FOTO DE ARCHIVO. Palestinos caminan cerca de los escombros de edificios durante la festividad de Eid al-Adha, en la ciudad de Gaza

oct (Reuters) -Las madres y los recién nacidos de Gaza se enfrentan a unas condiciones terribles, en un momento en que el hospital Nasser, en el sur del enclave, está desbordado por los pacientes que huyen del norte y los recursos médicos se están agotando, dijo el viernes UNICEF.

"La situación de las madres y los recién nacidos en Gaza nunca ha sido peor. En el hospital Nasser, vemos pasillos llenos de mujeres que acaban de dar a luz", dijo James Elder, portavoz de UNICEF, a la prensa en Ginebra a través de una conexión de vídeo desde Gaza.

La Organización Mundial de la Salud dijo el viernes que el sistema sanitario estaba al borde del colapso.

El doctor Rik Peeperkorn, representante de la OMS para los Territorios Palestinos Ocupados, dijo que nunca había visto el hospital Nasser tan abarrotado, mientras los pacientes huyen de la ciudad de Gaza —que se encuentra en el centro de la ofensiva militar ampliada de Israel— hacia el sur del enclave.

Israel ha ordenado al millón de habitantes de la ciudad de Gaza que se dirija al sur, mientras despliega este mes una de las mayores ofensivas de la guerra, prometiendo acabar con los combatientes de Hamás en lo que considera sus últimos bastiones en la mayor zona urbana de Gaza.

"En cada pasillo se ven colchones y pacientes en el suelo. Hay un enorme aumento", dijo Peeperkorn, y añadió que un gran número de pacientes proceden del norte.

Solo 14 de los 36 hospitales de Gaza siguen funcionando parcialmente, según la OMS.

Elder describió a madres primerizas y a sus hijos recién nacidos tumbados en el suelo en el hospital Nasser y también informó de haber visto a tres bebés prematuros compartiendo una única fuente de oxígeno.

"Compartían 20 minutos cada uno. Los otros dos niños lloran mientras el tercero recibe ese oxígeno durante 20 minutos", dijo Elder.

La OMS afirma que hay una gran escasez de suministros médicos.

"Vemos cómo se agotan rápidamente los artículos esenciales como kits de vendajes, gasas... pero también todo lo relacionado con suministros de sangre y kits de transfusión", dijo Peeperkorn, informando de continuos problemas para hacer llegar los suministros.

Israel afirma que no existe un límite cuantitativo para la ayuda que entra en Gaza y acusa a Hamás, con quien lleva casi dos años en guerra, de robar la ayuda, acusaciones que el grupo miliciano palestino niega.

Con información de Reuters