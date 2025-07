Pese a la desregulación del precio de la garrafa por parte de Nación, Formosa mantiene el mismo valor desde febrero

Tras la decisión del Gobierno nacional de derogar los precios de referencia de las garrafas, la provincia de Formosa continúa con el mismo valor del precio del gas hace seis meses consecutivos.

Cabe recordar, que las medidas que tomó Nación se dieron en el contexto de una gran ola de frío que azotó a todo el país y generó una gran demanda y crisis de abastecimiento en algunos puntos, además de encarecer los precios. Esta decisión de la Secretaría de Energía revierte la política de precios de referencia como guía en el mercado.

No obstante, la medida nacional no afectó a las principales distribuidores de gas envasado en la ciudad de Formosa, como Refsa Gas, empresa estatal, y Amarilla Gas, que decidieron no aumentar sus precios para la venta minorista, por lo que la garrafa de 10 kilos se comercializa a 16.000 pesos desde febrero.

La importancia de mantener el precio del gas para las familias

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aseguró en su cuenta oficial de X (ex Twitter) sobre la desregulación del mercado de Gas Licuado de Petróleo (GLP) a partir del Decreto 446/2025: "Se eliminan los precios de referencia. Los precios libres son la mejor brújula para un mercado sano".

El viejo esquema funcionaba cuando la Secretaría de Energía fijaba precios de referencia, lo que garantizaba un abastecimiento regular y continuo. Los valores orientativos desde finales de 2024 eran de $ 10.500 para garrafas de 10 kg, $ 12.600 para las de 12 kg y $ 15.750 para las de 15 kg. Los precios incluían IVA e ingresos brutos, y buscaban evitar el comercio clandestino y asegurar acceso uniforme en todo el país.

Los riesgos de la desregulación del precio de las garrafas

Según el medio local Formosa Ahora, desde la Defensoría del Pueblo formoseña se manifestaron preocupados por la nueva media que, si bien por decisión política del gobernador Gildo Insfrán sigue en el mismo precio, podría aumentar el valor y, en ese marco, señalaron: "Con esta medida el Gobierno nacional profundiza su política de liberación de precios y retira al Estado como regulador, trasladando la responsabilidad al mercado y en Provincias como Formosa, donde el gas envasado sigue siendo esencial para miles de hogares".

"Podría el mismo convertirse en un bien inaccesible para muchos, toda vez que, deberían enfrentar nuevos aumentos de precios, máxime considerando que el transporte y la distribución representan un alto porcentaje del valor final y que hace pocos días tuvimos nuevos incrementos en los combustibles", remarcaron.