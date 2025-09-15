Jornada de Mejoramiento Genético: estudiantes de Formosa se destacaron en el desarrollo ganadero

En Presidente Irigoyen, sobre la Ruta Provincial N.º 1, se desarrolló la 10° Jornada de Mejoramiento Genético “El Bagual”, un evento que reunió a estudiantes de distintos niveles vinculados a la producción ganadera y que tuvo como protagonistas a jóvenes formoseños de la carrera de Ingeniería Zootecnista.

El grupo obtuvo el premio “Segundo Promedio Institución Educativa”, reconocimiento que valoró su desempeño en las pruebas de conocimientos relacionadas con el mejoramiento genético bovino. La jornada, dirigida a ateneos de Sociedades Rurales y a estudiantes secundarios, terciarios y universitarios de la región, incluyó delegaciones de Chaco, Corrientes, Formosa y Paraguay.

Los concursos consistieron en responder preguntas orientadas a identificar características físicas en toros y vacas con potencial reproductivo, así como en predecir los rasgos heredables en sus crías, una habilidad fundamental para planificar programas de reproducción y mejorar la calidad del rodeo en distintos sistemas productivos.

Tras la distinción, los estudiantes presentaron el premio al decano de la Facultad de Recursos Naturales, ingeniero Carlos Martínez, y al vicedecano, ingeniero Carlos Sanabria. Martínez destacó que se trató de un hecho inédito. “Es la primera vez en la historia de la universidad que la Facultad de Recursos Naturales y la carrera de Ingeniería Zootecnista alcanzan esta posición. Y me dijeron que el año que viene van por el primer premio”, señaló en comunicación con medios locales.

El decano subrayó además el mérito del grupo: “Es un reconocimiento a su constancia, a su estudio y a su capacidad. Esto demuestra que la carrera está en un nivel comparable con cualquiera de las universidades que participaron del evento”.

Con esta distinción, los estudiantes formoseños consolidan su lugar en la formación de futuros profesionales capaces de aportar soluciones innovadoras al sector agropecuario regional.

Un nuevo logro en alfabetización: autoridades nacionales elogian a Formosa por sus resultados en lectoescritura

En el marco del encuentro de la red Federal de Alfabetización, Formosa fue destacada por autoridades nacionales por el resultado del Operativo Aprender Alfabetización 2024. Allí, un equipo técnico de evaluación y alfabetización del propio Ministerio de Cultura y Educación de provincia viajo a la actividad del propio Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) del Ministerio de Capital Humano (CABA), en el que participó junto a 24 jurisdicciones.

Cabe destacar que el propio secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendel, hizo mención especial a la provincia conducida por Gildo Insfrán la que logró obtener el mejor desempeño del país. Allí subrayó el trabajo de la jurisdicción y de una política educativa sostenida en el tiempo.