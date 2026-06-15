La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori se dirige a los medios de comunicación en Lima.

El ​escrutinio de miles de votos impugnados de las recientes elecciones presidenciales en Perú avanzaba el lunes a cuentagotas, mientras la derechista ‌Keiko Fujimori ampliaba su estrecha ‌ventaja y el izquierdista Roberto Sánchez y sus seguidores convocaban a "defender el voto del pueblo".

Fujimori recuperó la delantera en la votación a mediados de la semana pasada, impulsada por votos del extranjero, y obtenía un 50,051% de los sufragios frente al 49,949% del izquierdista Roberto Sánchez, con un 98,593% de votos contados según la Oficina Nacional de ​Procesos Electorales (ONPE).

La diferencia entre ⁠ambos es de apenas 18.400 a favor de Fujimori, la hija ‌del fallecido exmandatario presidente Alberto Fujimori y quien intenta ⁠por cuarta vez gobernar el país andino.

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El ⁠jurado electoral de Perú comenzó el jueves el recuento de votos impugnadas del balotaje del 12 de abril, cuyo resultado oficial podría tomar días ⁠o semanas, según las autoridades, en uno de los comicios ​más ajustados en la historia del país.

En los ‌últimos días simpatizantes de Sánchez han ‌realizado marchas en Lima contra la autoridad electoral haciendo llamados en ⁠redes "en defensa del voto del pueblo". Las manifestaciones con cientos de personas se realizaron de forma pacífica.

Sánchez viajó el fin de semana a la región andina del Cusco, uno de sus bastiones electorales, en ​donde se ‌reunió con sus partidarios. En un mitin cargó contra su rival Fujimori tras afirmar que tiene "sospechas" sobre el recuento de votos.

"Hoy estamos luchando democráticamente con la fuerza del voto del pueblo la recuperación de la democracia", dijo el domingo desde ⁠un balcón en una plaza de la localidad de Combatapa, según imágenes difundidas en sus redes sociales.

El candidato solicitó la semana pasada anular unos 400.000 votos provenientes del extranjero alegando irregularidades en su traslado, pero el pedido fue rechazado por las autoridades.

Sánchez, cuyo ascenso ha puesto nerviosos a inversionistas privados, postuló con el apoyo del exmandatario izquierdista Pedro Castillo, condenado a 11 ‌años de prisión por intentar cerrar el Congreso y asumir amplios poderes a fines del 2022.

Por su parte Fujimori anunció el fin de semana que viajó al extranjero por un asunto "estrictamente personal". En sus redes sociales la candidata dijo que se mantenía "en comunicación permanente" con sus representantes electorales mientras ‌se realiza el recuento de las papeletas impugnadas.

Las misiones de observación electoral de la OEA y la Unión Europea coincidieron tras el balotaje en conferencias ‌separadas que los ⁠comicios fueron normales y exhortaron a esperar los resultados oficiales.

Los mercados financieros se recuperaron la semana pasada tras una ​liquidación antes de las elecciones, ante el temor de que las políticas del candidato de izquierda afecten la estabilidad económica, según operadores en la bolsa y la plaza cambiaria.

Con información de Reuters