Quintela prorrogó el adicional jubilatorio para policías y penitenciarios en La Rioja hasta octubre del 2026: los detalles

El gobernador Ricardo Quintela prorrogó hasta el 25 de agosto de 2026 el adicional jubilatorio destinado al personal retirado de las fuerzas policiales y penitenciarias de La Rioja. La medida, que rige en todo el país, busca reconocer la labor de los agentes y asegurar la continuidad de un derecho ya adquirido por este sector.

Recientemente, la Legislatura provincial sancionó la Ley N° 10.828, que prorroga el adicional jubilatorio para el personal de la Policía y del Servicio Penitenciario de la provincia. La normativa impulsada por todos los bloques legislativos fue promulgada por el gobierno provincial, lo que garantiza su inmediata aplicación en todo el territorio provincial.

La decisión de prorrogar este derecho se fundamenta en la necesidad de asegurar la estabilidad económica de los jubilados de ambas fuerzas, y busca evitar cualquier tipo de incertidumbre respecto a la continuidad de un ingreso que resulta esencial para miles de familias en la provincia.

La legislación se enmarca en una serie de acciones impulsadas por el gobierno riojano para mejorar las condiciones del personal en actividad y retirado de las fuerzas de seguridad. La iniciativa fue tratada con celeridad en la Legislatura provincial, y refleja el consenso político en torno a la importancia de sostener un beneficio considerado como un acto de justicia social. La promulgación de la ley se oficializó mediante el Decreto N° 1.315, ya publicado en el Boletín Oficial de la provincia.

El Consejo Provincial de Seguridad, una iniciativa para abordar la seguridad desde múltiples enfoques

Ricardo Quintela encabezó la reunión inaugural del Consejo Provincial de Seguridad en La Rioja. Este organismo se reunirá periódicamente con el propósito de facilitar un diagnóstico colaborativo de las problemáticas en materia de seguridad, fomentar políticas intersectoriales y fortalecer la cercanía entre las instituciones y la comunidad.

A través de sus redes sociales, el gobernador destacó: "Este espacio fundamental nos permite analizar la realidad de cada territorio, diseñar estrategias de prevención y consolidar la convivencia ciudadana desde una perspectiva integral. El Consejo articula el trabajo del gobierno provincial, los municipios y la sociedad, asegurando que las políticas de seguridad respondan a las necesidades reales de nuestra gente."

"Con el compromiso de cuidar a cada riojana y riojano, seguimos consolidando un sistema de seguridad pública que promueve la participación ciudadana, la prevención del delito y la construcción de entornos más justos y seguros en toda la provincia", concluyó el mensaje del Gobernador.