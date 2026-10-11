Formosa refuerza la prevención ante El Niño y destaca el funcionamiento de los desagües: todos los detalles

El administrador general de la Dirección de Vialidad Provincial (DPV), el ingeniero Javier Caffa, destacó el correcto funcionamiento del sistema de drenaje pluvial y de las estaciones de bombeo de la ciudad de Formosa, luego de las precipitaciones registradas entre la tarde-noche del jueves 8 y la mañana del viernes 9 de octubre. Según informó, cayeron casi 60 milímetros de agua en la capital provincial sin que se registraran mayores inconvenientes.

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Caffa explicó que la respuesta del sistema se apoyó en dos componentes centrales: la infraestructura de desagües pluviales y las estaciones de bombeo. El primero está integrado por sumideros, cámaras, conductos y canales, mientras que las estaciones cuentan con bombas, compuertas, descargadores de fondo, cuencos de bombeo y rejas para retener los residuos que arrastra el agua.

“Se pudo apreciar el correcto funcionamiento de estos puntos”, señaló el funcionario en declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Las lluvias se produjeron en un contexto en el que las autoridades provinciales advierten sobre los efectos del fenómeno climático de El Niño. Frente a ese escenario, el Gobierno de Formosa lleva adelante un plan de trabajo preventivo para afrontar las precipitaciones y mitigar sus posibles consecuencias.

Pedido de colaboración a los vecinos

Más allá del funcionamiento de la infraestructura, Caffa remarcó la importancia de la participación de la comunidad para evitar obstrucciones en los desagües. En ese sentido, pidió no arrojar basura en la vía pública y respetar los horarios establecidos para la recolección de residuos.

El funcionario advirtió que los desechos pueden ser arrastrados hasta los sumideros y bloquearlos, lo que dificulta la circulación del agua hacia las estaciones de bombeo y puede generar complicaciones durante las lluvias.

“Los vecinos también deben poner de sí y ayudar principalmente en no tirar basura en la calle, sacar los residuos en el horario establecido de recolección”, sostuvo. Finalmente, Caffa subrayó que la preparación ante las lluvias requiere un trabajo conjunto entre el Estado y la ciudadanía. “El Niño es un tema importante que nos interpela a todos”, concluyó.

Superávit fiscal de 22 años

Según datos difundidos por el Ministerio de Economía de Nación, Formosa mantiene un superávit fiscal sostenido y un bajo nivel de endeudamiento. El relevamiento de Politiké, elaborado a partir de datos oficiales de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), analiza la evolución de las cuentas públicas de las provincias durante las últimas dos décadas y destaca el ahorro de recursos, la inversión en obra pública y el financiamiento de áreas como salud y educación.

Uno de los principales indicadores señalados por el estudio es que Formosa ahorró, en promedio, el 17% de sus ingresos corrientes durante los últimos 20 años. Según el estudio, ese porcentaje supera en más del doble al promedio del conjunto de las provincias y permitió sostener inversiones y compromisos presupuestarios sin depender sistemáticamente del endeudamiento.

El informe también destaca la evolución de la deuda provincial. Mientras que en 1995 la coparticipación de Formosa estaba comprometida en un 98,5% para afrontar obligaciones financieras, actualmente la deuda equivale al 1,6% de los recursos provinciales. La cifra contrasta con el promedio del 31,2% registrado para el conjunto de las jurisdicciones, según los datos citados por la consultora.

El relevamiento destaca los cambios en la distribución del gasto público provincial y señala que la participación de la salud en el presupuesto casi se duplicó en dos décadas. De acuerdo con el análisis, esa evolución refleja una mayor asignación de recursos a la atención sanitaria.