Formosa dejó de percibir $862.905 millones en transferencias automáticas nacionales entre enero de 2024 y septiembre de 2026 frente a los recursos necesarios para sostener el poder adquisitivo de 2023, una retracción financiera que golpea el bolsillo y frena el consumo cotidiano. Uno de los reflejos más claros se ve en la caída de la demanda de carne vacuna, cuyo precio acumula una suba interanual del 46,4% en el Nordeste argentino (NEA).

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El dato surge de un relevamiento de la consultora Politiké elaborado en base a estadísticas del INDEC, el Banco Central (BCRA) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Allí se detalla que ese incremento interanual en los cortes vacunos posiciona al NEA con la suba más alta de todo el país, tras registrar una variación del 0,3% durante octubre.

Además, el estudio precisa que el recorte real de fondos girados a la provincia equivale a $1,42 millones por habitante o $5,7 millones para un hogar tipo de cuatro integrantes, lo que explica por qué el retroceso comercial en Formosa y la región responde al esquema macroeconómico nacional antes que a factores locales.

En los comercios locales, el escenario de crisis se siente con fuerza en la antesala de las fiestas de fin de año. El titular de la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de Formosa (Capymef), Carlos Alejandro Werlen, advirtió en medios locales que en lo que va de noviembre los locales volvieron a recibir listas con remarques de entre el 2% y el 4% en distintos productos alimenticios, mientras la demanda sigue sin mostrar señales de recuperación.

De acuerdo con los registros del INDEC, el índice general de precios avanzó un 2,2% en octubre y retomó un sendero de aceleración, distanciándose de la proyección oficial que prometió la cúpula del gobierno de Javier Milei.

A ese escenario de suba de precios y baja del consumo, se suma el desfasaje respecto de las pautas fijadas en el Presupuesto 2026 aprobado por el Congreso, donde se estimaba una suba anual del 10,1%. En apenas diez meses, entre enero y octubre, la inflación acumulada ya alcanzó el 26,3%, más del doble de la meta prevista.

Asistencia alimentaria

Frente a este panorama de suba de precios y con el fin de garantizar el acceso a los alimentos, el Gobierno de Formosa distribuye módulos alimentarios a comunidades originarias mediante un esquema de operativos semanales financiado íntegramente con recursos del Tesoro Provincial.

El subsecretario de Desarrollo y Fortalecimiento Comunitario del Ministerio de la Comunidad, Gabriel Alcaraz, aseguró que la distribución se mantiene de manera ininterrumpida y remarcó que "no hay pausas" en el cronograma.