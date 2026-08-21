La Rioja fortalece la infraestructura del interior: inaugura la nueva Terminal de Chamical con fondos propios

La provincia de La Rioja tendrá una nueva terminal en la localidad de Chamical, que será inaugurada este viernes durante las celebraciones por el aniversario de la ciudad. La obra, que se encuentra en su etapa final, fue ejecutada con fondos íntegramente provinciales luego de que el financiamiento nacional previsto inicialmente no se concretara.

La secretaria de Transporte y Movilidad, Alcira Brizuela, confirmó en diálogo con medios locales que el edificio se encuentra prácticamente terminado y que sólo restan algunos trabajos menores. La funcionaria estuvo en Chamical para supervisar las últimas tareas, y a su vez mantuvo reuniones con la empresa responsable de la obra y con la intendenta.

El nuevo edificio contará con seis boleterías y siete dársenas, además de un cajero del Banco Rioja y espacios destinados a distintos servicios para los usuarios. Entre las instalaciones previstas se encuentran una posta de salud, una posta policial, oficinas administrativas, un bar o cantina y tres locales comerciales, y también contará con sectores destinados al funcionamiento general del establecimiento.

Una terminal con nuevos servicios

La secretaria de Transporte, Brizuela, destacó el trabajo realizado durante los últimos meses por el equipo técnico y los inspectores encargados de supervisar el avance de la obra. En su exposición, la funcionaria explicó que el proyecto atravesó serias dificultades iniciales debido a que el financiamiento nacional comprometido para la remodelación de la terminal nunca se concretó.

Ante esta falta de recursos por parte de Nación, el Gobierno de La Rioja tomó la decisión estratégica de avanzar con fondos propios para asumir la totalidad del costo económico. De este modo, la gestión provincial garantizó la continuidad de los trabajos y reaseguró el cumplimiento de la palabra empeñada ante los vecinos de Chamical.

Brizuela enfatizó que la próxima inauguración permitirá concretar finalmente el compromiso asumido por el gobernador Ricardo Quintela con la comunidad local. "Faltan solo dos días para cumplir ese sueño de todos los chamicalenses", concluyó la funcionaria al referirse a la apertura del nuevo edificio.

Los Chacos y su impacto en la economía provincial

Comerciantes de la capital y del interior riojano respaldaron el reinicio de la circulación del Bono de Cancelación de Deuda (BOCADE), los "Chachos", previsto para el 17 de agosto, con la entrega de una ayuda extraordinaria de 50.000 bonos a los trabajadores estatales. Referentes del sector comercial destacaron el impacto positivo de la primera etapa, y aseguron que el instrumento permitió sostener el consumo y que la operatoria de uso y rescate funcionó con total normalidad para pagar impuestos, combustibles y abastecerse.

Con más de 800 comercios adheridos en toda la provincia, las expectativas están puestas en reactivar las ventas y fortalecer el poder adquisitivo frente al contexto de caída generalizada del consumo. Los beneficiarios podrán utilizar los bonos en los locales habilitados o destinar los fondos al pago de servicios e impuestos locales y provinciales, en el marco de un esquema de rescate periódico coordinado por el Gobierno provincial que se extenderá hasta fin de año.