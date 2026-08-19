Cooperativa familiar y trabajo: La Rioja destina $25 millones para sostener la producción de comino

En el marco de las políticas provinciales que impulsa Ricardo Quintela, desde La Rioja invirtieron 25 millones de pesos para sostener la producción del comino, una plana herbácea que forma parte de la identidad provincial. Fue así que el gobernador encabezó la entrega de herbicidas a más de 100 familias productoras dedicadas al cultivo de comino en Bañado de los Pantanos, departamento Arauco.

"Entregamos herbicidas para fortalecer sus cultivos, mejorar los rendimientos y cuidar una producción que es parte de nuestra identidad y de nuestras economías regionales. Acompañar a quienes trabajan, producen y sostienen, es el camino para construir el crecimiento de nuestra provincia", expresó en su cuenta personal el mandatario, quién aclaró sobre la apuesta millonaria para potenciar la cadena de producción y fortalecer la economía provincial.

A través del Ministerio de Producción y Ambiente, el gobierno provincial busca cubrir una necesidad del ciclo productivo actual, facilitando el acceso a los insumos necesarios para controlar la maleza y desarrollar el cultivo de la planta. El aporte se inscribe así en una estrategia de acompañamiento productivo que prioriza la continuidad de las tareas rurales y la posibilidad de que el comino mantenga su lugar dentro de la economía.

La medida permitirá que los productores de esta pequeña localidad del norte riojano puedan afrontar esta instancia de la producción de comino en condiciones amables, que favorezcan el crecimiento y la calidad de una planta esencial para la economía de Bañado de los Pantanos.

El presupuesto responde a una de las necesidades más sensibles del ciclo productivo: el control de malezas. El uso de herbicidas permite reducir la competencia sobre las plantas y busca favorecer el rendimiento del cultivo, en un contexto en el que los costos de los insumos representan una carga para las productores locales.

Por su parte, la intendenta de Arauco Virginia López aseguró que la iniciativa beneficiará a las familiares locales que encuentran en el cultivo de comino una fuente laboral y una posibilidad de desarrollo económico. "Si no tuviéramos el apoyo del Gobierno de la Provincia, la compra de los herbicidas sería imposible", destacó.

De esta manera, el gobierno riojano refuerza el vínculo entre el Estado provincial y las familias rurales. El apoyo en la compra de insumos constituye una política concreta frente al aumento de los costos productivos. Asimismo, se convierte en una manera de sostener una actividad que genera empleo e ingresos locales.