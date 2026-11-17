La ampliación del sistema de distribución de agua potable en el sudoeste de la ciudad de Formosa alcanzó un 86% de ejecución y beneficiará a más de 100.000 habitantes. El proyecto contempla la instalación de más de 10 kilómetros de nuevos acueductos para fortalecer el suministro en los barrios 28 de Junio y La Nueva Formosa, además de permitir futuras conexiones en sectores aledaños. Los trabajos habían sido paralizados por la interrupción del financiamiento nacional y fueron reactivados por el Gobierno provincial con recursos propios.

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En esta etapa se instalaron 3.655 metros de cañería de polietileno de alta densidad (PEAD), de 710 milímetros de diámetro. Actualmente, las tareas se concentran en la colocación de conductos mediante tunelería, la construcción de cámaras para válvulas y desagües y las conexiones con la infraestructura de distribución existente.

La obra fue anunciada por el gobernador Gildo Insfrán durante la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura, el 1 de marzo de 2026. Se trata de una intervención considerada estratégica para acompañar el crecimiento urbano del sudoeste de la capital y mejorar la capacidad de transporte de agua potable hacia esa zona.

Entre los trabajos en marcha se encuentra el inicio del cruce subterráneo en el sector de las avenidas Circunvalación, Juan Manuel de Rosas, Jauretche y 28 de Junio. También avanza la construcción de 29 cámaras para válvulas de aire y desagüe distribuidas a lo largo de la traza. De ese total, diez ya fueron terminadas.

Además, comenzaron las conexiones con el acueducto principal de la avenida Juan Domingo Perón y con los centros de distribución de los barrios 28 de Junio y La Nueva Formosa.

Dos nuevos tramos para reforzar la red

El proyecto comprende dos tramos de cañerías que, en conjunto, superan los 10 kilómetros de extensión. El primero tiene más de 5,6 kilómetros y utiliza conductos de 710 milímetros de diámetro. Se extiende desde el empalme con el acueducto existente, ubicado en la intersección de las avenidas Juan Domingo Perón y Estanislao del Campo, hasta el Centro de Distribución y Rebombeo del barrio 28 de Junio.

A partir de ese punto se desarrolla el segundo tramo, de 4,52 kilómetros, con cañerías de 560 milímetros de diámetro, que llegará hasta el Centro de Distribución de La Nueva Formosa.

Uno de los aspectos previstos en el diseño es la posibilidad de enviar agua directamente hacia La Nueva Formosa si la estación de bombeo del barrio 28 de Junio queda temporalmente fuera de servicio. De esta manera, el sistema contará con una alternativa para sostener el abastecimiento ante eventuales interrupciones en ese punto de la red.

Actualmente, un mismo acueducto abastece a cinco centros de distribución: 2 de Abril, Cono Sur, La Nueva Formosa, Villa del Carmen y San Antonio. La ampliación permitirá aumentar la capacidad de transporte hacia el sudoeste y sumar una nueva vía de suministro para los sectores alcanzados.

La infraestructura también facilitará futuras conexiones en zonas que se encuentran en proceso de urbanización y que actualmente no cuentan con una red de agua potable cercana.

La Provincia retomó los trabajos con fondos propios

La ejecución había quedado paralizada luego de que el Gobierno nacional interrumpiera el financiamiento previsto para la obra. Frente a esa situación, la administración formoseña resolvió reactivar los trabajos con recursos del Tesoro provincial, con el objetivo de garantizar la continuidad de una infraestructura considerada necesaria para el abastecimiento de una de las áreas de mayor crecimiento de la capital.

Durante la apertura de sesiones legislativas de marzo, Insfrán había advertido sobre la paralización de distintas obras hídricas comprometidas por Nación. En esa oportunidad, se refirió también al Acueducto del Norte y al Acueducto para el Desarrollo Formoseño, proyectos incorporados a la Constitución provincial como causas de Formosa.

En ese contexto, la continuidad de la ampliación del sistema de distribución en el sudoeste capitalino se inscribe en la decisión provincial de sostener las inversiones en infraestructura hídrica pese a la interrupción de los aportes nacionales.