Formosa aseguró que el gobierno de Milei les retuvo más de $50.000 millones de fondos nacionales destinados a infraestructura

Con el acento puesto en las no transferencia de combustibles líquidos, el Gobierno de Formosa reclama más de $50 mil millones de fondos que el Gobierno nacional le quitó a las asignaciones específicas establecidas por ley. Desde la provincia alertar por la paralización de las obras de infraestructura previstas por la legislación vigente.

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El ministro de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos, Daniel Malich, cuestionó el destino de esos fondos y sostuvo que su utilización no se corresponde con lo previsto en la legislación vigente. "A nivel nacional, fundamentalmente todos los recursos que tienen asignación específica, como el caso del impuesto a los combustibles líquidos, están siendo desviados en su uso específico que está establecido en la ley", afirmó a en declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) respecto a los fondos que no llegan a la provincia.

Malich explicó que, ante la disponibilidad financiera actual, la provincia mantiene en ejecución un programa de obra pública que prioriza los proyectos que puede afrontar con recursos propios: "Nosotros tenemos un plan de trabajo que se está ejecutando en función de las capacidades y de la disponibilidad financiera".

También indicó que, según con los lineamientos del gobernador Gildo Insfrán, se busca avanzar con obras de menor envergadura que puedan sostenerse desde el presupuesto provincial. Sin embargo, advirtió que las principales dificultades aparecen en los proyectos de infraestructura que requieren inversiones más importantes, especialmente los vinculados con la red vial.

"El problema está en que aquellas obras de infraestructura de mayor envergadura requieren fondos mucho mayores, por ejemplo aquellas obras viales que están hoy paralizadas", expresó. En ese sentido, el funcionario sostuvo que los recursos provenientes de impuestos destinados a infraestructura vial deberían aplicarse precisamente a la continuidad de esos trabajos.

Más de 53 obras quedaron sujetas a acuerdos con Nación

El ministro recordó que, con la llegada de la actual administración nacional, Formosa inició conversaciones para definir la continuidad de más de 53 obras que contaban con convenios de financiamiento con el Estado nacional. Entre los proyectos afectados mencionó la construcción de viviendas.

Algunas de esas intervenciones pudieron finalizarse a partir de la decisión del Gobierno provincial de asumir los costos con recursos propios. Como ejemplo, Malich señaló las 80 viviendas de Laguna Blanca, cuyos trabajos habían quedado paralizados y posteriormente fueron retomados con fondos del Tesoro provincial hasta concretar su entrega a las familias beneficiarias.

El caso refleja una de las modalidades adoptadas por la administración formoseña para sostener proyectos considerados prioritarios frente a la interrupción de los aportes nacionales.

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La autovía entre Puente Blanco y las rutas 11 y 81 sigue paralizada

Por otra parte, Malich confirmó que la obra de la autovía comprendida entre el Puente Blanco y la intersección de las rutas nacionales 11 y 81 continúa sin avances. Según explicó, el proyecto permanece prácticamente en las mismas condiciones en las que se encontraba cuando asumió la actual administración nacional, pese a las conversaciones que se realizaron para determinar la continuidad de los trabajos.

"Está en la misma situación que hace dos o tres años, cuando asume este Gobierno nacional", indicó. El titular de Planificación precisó que la continuidad de ese tramo vial quedó bajo responsabilidad de Nación, pero hasta el momento no se concretó su reactivación.

Finalmente, el funcionario volvió a señalar que la falta de transferencia de los recursos nacionales destinados a infraestructura limita la posibilidad de avanzar con proyectos estratégicos para Formosa. Mientras tanto, la provincia continuará con la ejecución las intervenciones que puede financiar con su propio presupuesto.