El Centro Universitario de Salliqueló inauguró una ampliación que incorporó dos aulas y espacios comunes, con capacidad adicional para 42 estudiantes. La obra fue financiada por el Gobierno bonaerense a través del programa Puentes, que busca ampliar el acceso a carreras universitarias en los municipios de la provincia.

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El acto estuvo encabezado por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y el intendente local, Ariel Succurro. Durante la jornada también se entregaron 38 certificados a egresados de una diplomatura y seis computadoras a estudiantes de una escuela secundaria del distrito.

Las obras comprendieron la intervención de 90 metros cuadrados cubiertos y 40 semicubiertos. Según destacaron las autoridades, la ampliación permitirá mejorar las condiciones para el dictado de carreras y actividades de formación en el municipio.

Antes de la inauguración, Bianco y Succurro participaron de una reunión del Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat en el Concejo Deliberante de Salliqueló. Allí se abordaron temas vinculados con el desarrollo territorial, el acceso al hábitat, la producción y la situación hídrica.

Más espacio para estudiar en Salliqueló

El programa Puentes es una iniciativa de la Provincia destinada a extender la oferta universitaria en municipios bonaerenses. A través de acuerdos con universidades, permite que estudiantes accedan a carreras y propuestas de formación en sus localidades.

Durante la presentación, Bianco sostuvo que obras como la del Centro Universitario requieren recursos y voluntad política. En ese marco, destacó la decisión del gobernador Axel Kicillof de impulsar el programa.

“El programa Puentes es una muestra en ese mismo sentido: ya inauguramos 54 nuevos centros universitarios como este en otros tantos municipios bonaerenses y brindamos más de 450 carreras en 83 distritos para 25.000 estudiantes inscriptos”, afirmó el ministro.

El funcionario también cuestionó al presidente Javier Milei por lo que consideró una falta de atención a las necesidades de los municipios. En contraste, resaltó la presencia de representantes provinciales, municipales, universitarios e institucionales en la jornada.

Succurro, por su parte, sostuvo que el Centro Universitario era una demanda de la comunidad y vinculó su desarrollo con las posibilidades de estudiar sin tener que dejar la localidad.

“Significa oportunidades y arraigo para las familias, y por eso es necesario defenderlo, porque acá están los sueños de mucha gente”, expresó el intendente. Además, agradeció al Gobierno bonaerense y a las universidades nacionales del conurbano que participan del dictado de carreras en Salliqueló.

Diplomas y netbooks para estudiantes

En el marco de la inauguración, las autoridades entregaron 38 certificados a quienes completaron la Diplomatura de Extensión en Marketing Digital. La propuesta fue dictada por la Universidad Nacional Guillermo Brown en el Centro Universitario, como parte de la oferta del programa Puentes.

La jornada también incluyó la entrega de seis computadoras a estudiantes de la Escuela de Educación Secundaria N.º 3 de Salliqueló. Los dispositivos forman parte de Conectar Igualdad Bonaerense, el programa provincial destinado a mejorar el acceso a la tecnología y reducir la brecha digital.

Bianco señaló que la entrega está dirigida a estudiantes de escuelas rurales y de educación especial, a quienes identificó como sectores que suelen enfrentar mayores dificultades para acceder a dispositivos tecnológicos.}

El ministro afirmó que la Provincia quisiera extender el programa a más estudiantes, pero sostuvo que debió reducir su cobertura por la situación de los recursos provinciales. En ese sentido, cuestionó al Gobierno nacional y aseguró que recortó fondos destinados a Buenos Aires.

De las actividades participaron autoridades provinciales, municipales y universitarias, entre ellas la senadora bonaerense Ayelén Durán y la rectora de la Universidad Provincial del Sudoeste, Andrea Savoretti.

Debate sobre vivienda y hábitat

Más temprano, Salliqueló fue sede de un encuentro del Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat. La reunión se realizó en el Concejo Deliberante y convocó a representantes de municipios, organismos públicos, colegios profesionales, organizaciones sociales e instituciones educativas.

Durante la jornada se abordaron los desafíos del desarrollo territorial, el acceso justo al hábitat y la planificación de las comunidades. También se trataron cuestiones relacionadas con la producción, el trabajo y la situación hídrica bonaerense.

Otro de los ejes fue el debate de propuestas vinculadas con los Acuerdos Sociales para un Territorio Justo y un Hábitat Digno. El panel de cierre reunió a Bianco y Succurro con el senador provincial Germán Lago y la presidenta del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda de La Pampa, Érica Riboyra. El ministro de Gobierno destacó la importancia de contar con espacios de participación para conocer las demandas de los municipios y de las organizaciones que trabajan en cada territorio.

“Estas instancias participativas son importantes para recoger demandas y conocer de primera mano las necesidades que surgen de los territorios, tanto de parte de los propios municipios como de las organizaciones, los expertos y distintas instituciones”, sostuvo.

Bianco agregó que el compromiso de la Provincia, junto con los intendentes, es generar soluciones en materia de hábitat y ordenamiento urbano y territorial. También afirmó que el Gobierno bonaerense busca dar respuestas a todos los distritos, independientemente de su distancia de La Plata.

En la reunión participaron autoridades de Adolfo Alsina, Alberti, Bahía Blanca, Carlos Casares, Escobar, General La Madrid, Pehuajó, Pellegrini, Rivadavia, Salliqueló, Tornquist, Tres Lomas y Villa Gesell, además de representantes de organismos provinciales y otros sectores vinculados al desarrollo territorial.