Estudiantes de la escuela Rogelio Yrurtia denuncian falta de mantenimiento edilicio

Estudiantes de la Escuela Superior de Educación Artística en Artes Visuales Rogelio Yrurtia, ubicada en la ciudad de Buenos Aires, denunciaron hoy a través de un video en redes sociales la falta de mantenimiento edilicio de la institución, ya que se ve un ventanal de un aula moverse de un lado a otro poniendo en peligro a los estudiantes, y reclamaron al Gobierno porteño "una solución permanente".

En un video difundido en redes sociales, se puede ver como una pared ventana de gran tamaño del aula Nº 61 de la escuela situada en Juan Bautista Alberdi 4139 se tambalea de forma brusca y parte de la construcción se desprende, aunque sin caer al suelo.

"Ayer, cerca de las 17, mis compañeros que estaban en clase notificaron que se tambaleaba la pared ventana del aula del edificio que se ubica en la calle Cajaravilla. Esta ventana da al segundo subsuelo, que es donde cayó un pedazo de mampostería anteriormente desde un piso más arriba de lo que está ocurriendo ahora", denunció en un audio difundido a los medios la alumna Maura Hernández, de 1er año e integrante del centro de estudiantes.

"Los directivos reportaron esto al Ministerio de Educación pero no nos dieron una solución, no le dieron la atención necesaria, no dan respuestas claras hasta que hacemos una manifestación", denunció la joven y se quejó que "lo único que hacen es negar todo en vez de ayudar; tenemos varias fallas edilicias y sólo reparan las que son de urgencias".

"No sabemos si van arreglar la pared ventana o clausurar el aula. Estamos esperando una respuesta, que nos den una solución permanente para poder estudiar seguros, que se caiga una pared en algún estudiante es un peligro", concluyó Hernández.

Con información de Télam