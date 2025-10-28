Luego de las elecciones, la diputada riojana Pedrali analizó el nuevo escenario político nacional y provincial

Tras las elecciones legislativas que se desarrollaron el pasado domingo 26 de octubre, la reelecta diputada nacional del Frente Federales Defendamos La Rioja, Gabriela Pedrali analizó el nuevo contexto nacional y local, y su posición en el nuevo mapa político que se erige a partir de diciembre del 2025.

En diálogo con la Riojavirtual Radio, Pedrali valoró las victorias del PJ en los diversos distritos del interior riojano y llamó a reflexionar sobre el triunfo de La Libertad Avanza en la capital riojana: “Estamos escuchando a la ciudadanía riojana, hay cosas que el peronismo debe cambiar”.

Además, la diputada electa agregó: “Ganamos una elección muy reñida, logramos esa ajustada victoria ante un panorama bastante negativo para el peronismo a nivel nacional. Por eso es positivo este triunfo en la provincia”.

Pedrali encabezó la lista de candidatos a diputados nacionales del PJ, con la cual el oficialismo logró un ajustadísimo triunfo sobre La Libertad Avanza (LLA), que llevaba a Gino Visconti como primer candidato. La diferencia fue de apenas 620 votos. En La Rioja se renovaban dos bancas de diputados en el Congreso de la Nación, una de ellas pertenecía a Pedrali que logró retener la suya mientras que la que era del también peronista Ricardo Herrera ahora quedará en manos del libertario Visconti.

Consolidación del peronismo en el interior provincial

Pedrali valoró que el PJ haya logrado revertir las derrotas que había sufrido en 2023 en distritos grandes como Chilecito y Chamical: “Una forma de verlo es que LLA perdió muchos votos desde 2023 a la actualidad. Recuperamos Chilecito, Chamical, Arauco, se logró ajustar un poco en otros departamentos”.

Y agregó: “La batalla más importante es Capital, habrá que hacer un análisis. Seguramente hay cosas que el peronismo debe cambiar. Si hay algo de lo que estamos convencidos es que hay otra forma de hacer las cosas distintas a cómo las hace el Gobierno nacional. El peronismo está convencido de eso, de que se puede conducir la economía de otra manera, que se pueden implementar políticas sociales de otra manera, de que tenemos que cuidar a quienes trabajan, a los jubilados”.

Además, aseguró que en el Partido Justicialista se está escuchando a la ciudadanía riojana: “No sabemos bien porqué se dio así la derrota en la Capital. Pero creo que para entender lo que pasó acá en La Rioja hay que tener en cuenta lo que pasó a nivel nacional”.

La victoria de Milei

Respecto al triunfo de La Libertad Avanza, Pedrali aseguró que se vienen “tiempos de ajustes” y remarcó: “Ante esto la responsabilidad del peronismo y la mía como diputada va a ser que la gente sufra lo menos posible, ante la crueldad y la falta de humanismo que ya mostró este Gobierno nacional”, concluyó.