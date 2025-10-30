Escándalo: acusan que La Libertad Avanza habría pagado por votos en La Rioja y el hecho comprometería a Martín Menem

En el marco de los comicios del pasado domingo 26 de octubre, usuarios de redes sociales denunciaron que militantes de La Libertad Avanza habrían ido a un domicilio de Martín Menem en el que habrían cobrado por votar al espacio político libertario.

Según un video que circuló y se viralizó en la red social X (ex Twitter), se observa como un grupo numeroso de personas ingresan y egresan de una propiedad con papeles en la mano a plena luz del día. Según expresaron en internet, sería la fundación del presidente de la Cámara de Diputados y se le estaría pagando a personas por ejercer su voto a favor de la fuerza del presidente Javier Milei.

Cabe recordar que el martes previo a las elecciones, el funcionario libertario había sido señalado por los riojanos, durante una recorrida de campaña, y se habría dado un tenso cruce con vecinos quién lo acusaban de "corrupto" y "chorro" por la denuncia de coimas del 3% de la ANDIS que involucra también a la secretaria presidencial, Karina Milei.

Cómo salieron las elecciones

Las elecciones en La Rioja concluyeron con una victoria ajustada para el peronismo. La fórmula de Federales Defendamos La Rioja obtuvo el primer lugar con el 43,57% de los votos, en el que se superó por un pequeño margen a La Libertad Avanza, que alcanzó el 43,27%.



Este resultado permitió que ambas fuerzas logren incorporar a un representante para integrar el nuevo cuerpo de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional. En la fuerza oficialista provincial, renovará su banca la actual diputada nacional Gabriela Pedrali, y por el otro lado, el electo libertario Gino Visconti.



Las demás fuerzas políticas obtuvieron resultados mucho menores, con la Unión Cívica Radical logrando el 5,63%, Provincias Unidas el 3,26%, y el Frente de Izquierda el 1,95%, entre otros.

La jornada electoral estuvo marcada por una participación del 59% del electorado riojano, y a pesar de que el sistema de votación generó cierta preocupación, la prosecretaria electoral, Sofía Cogozzo, confirmó que los comicios se desarrollaron con total normalidad hasta el cierre de los establecimientos a las 18 horas.

En cuanto a la conformación del bloque riojano en la Cámara Baja, continuaran en funciones hasta 2027 Hilda Aguirre y Sergio Casas, ambos de Unión por la Patria; y Martín Menem, de La Libertad Avanza. De esta manera, de los 5 diputados nacionales riojanos, 3 quedarán en manos del peronismo y 2 en el universo libertario.