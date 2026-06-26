El organismo regulador español descarta una prórroga para la licencia de criptomonedas de la UE

En esta ilustración, tomada el 10 de septiembre de 2025, se muestran representaciones de criptomonedas

El ​organismo regulador del mercado español no concederá prórrogas ni exenciones a las empresas de criptomonedas que no ‌obtengan las licencias previstas ‌en el histórico régimen MiCA de la Unión Europea, según dijo el viernes su presidente, Carlos San Basilio, al preguntársele por las principales plataformas, entre ellas Binance, que carecen de dichas licencias.

• Las empresas de criptomonedas tienen hasta finales de junio para obtener las licencias MiCA o ​cesar sus operaciones ⁠en la UE

• San Basilio dijo en un acto ‌celebrado en Santander que "no va a haber ⁠ni excepciones ni prórrogas" al plazo, ⁠y añadió que el regulador está en estrecho contacto con las empresas que no han obtenido la autorización para garantizar ⁠un cierre ordenado de sus operaciones.

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• Esta semana, ​la plataforma de criptomonedas Binance se comprometió ‌a permanecer en la UE, ‌ya que estaba intentando dar un nuevo impulso a ⁠la solicitud de permiso para operar allí, tras el fracaso de su intento de obtener una licencia en Grecia, lo que ponía en peligro el acceso de millones ​de usuarios.

• ‌Al ser preguntado sobre Binance, San Basilio reconoció que el reto es mayor para las plataformas con millones de usuarios en toda Europa, y señaló que los reguladores están supervisando cómo transfieren los ⁠activos de los clientes y el efectivo a otros proveedores, al tiempo que protegen los derechos de los inversores .

• "Lo que sí que tenemos es una preocupación para ver cómo se produce este periodo, este fin de periodo transitorio y cómo se produce la adaptación al nuevo entorno, y por eso estamos ‌en comunicación con las entidades que no han obtenido la licencia", afirmó.

• La prioridad de la CNMV es garantizar la protección de los clientes durante la transición, para lo cual exige a las empresas que comuniquen claramente sus planes ‌de salida, señaló.

• Los inversores no podrán realizar nuevas operaciones con plataformas no autorizadas y, de hacerlo, no se beneficiarían de ‌las protecciones de ⁠la MiCA, añadió.

• La aplicación de la normativa corresponde a cada Estado miembro, aunque existen ​propuestas para otorgar mayores competencias a la Autoridad Europea de Valores y Mercados en el futuro.

Con información de Reuters