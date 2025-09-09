Quintela celebró el aniversario de una ciudad histórica y destacó el orgullo por la identidad riojana

Con motivo del 144° aniversario de la fundación de Villa Unión, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, expresó su saludo a la comunidad a través de sus redes sociales. En su mensaje, cargado de afecto y reconocimiento, destacó la importancia de preservar la identidad local, fortalecer los vínculos comunitarios y construir un futuro con más oportunidades para todas y todos los vecinos.

“¡Feliz aniversario, Ciudad de Villa Unión! Un año más en el que su pueblo se encuentra para reivindicar su historia y seguir fortaleciendo la unidad de la comunidad”, expresó Quintela en un posteo en la red social X (ex Twitter). En su mensaje, el Gobernador resaltó la fuerza y la esperanza que caracterizan al pueblo riojano y que se traducen en la celebración popular.

En su tuit, el gobernador Quintela también puso en valor la necesidad de que los aniversarios no se limiten solo a una fecha festiva, sino que funcionen como un espacio para renovar el compromiso con la construcción de una sociedad más justa y con mayores oportunidades. “Que este nuevo aniversario las y los encuentre en el amor y en el compromiso por seguir construyendo un futuro con más oportunidades, cuidando sus raíces, su identidad y el orgullo de pertenecer a esta tierra riojana que siempre se levanta con fuerza y esperanza”, afirmó el ejecutivo provincial.

Más celebraciones

En esa misma línea, la candidata y actual diputada nacional por Fuerza Patria, Gabriela Pedrali acompañó a los habitantes en el aniversario de la ciudad y compartió un mensaje en la red social X (ex Twitter). “Hoy Villa Unión se viste de fiesta, gracias al esfuerzo colectivo, el trabajo en conjunto y la fuerza de una tierra con historia de lucha y coraje que no va a claudicar en defender lo que le corresponde”, expresó la legisladora , quien además agradeció la posibilidad de compartir con la comunidad esta jornada especial.

Cada año, el aniversario se transforma en una oportunidad para el encuentro y la reflexión sobre la historia compartida, las raíces culturales y el esfuerzo colectivo que impulsa el desarrollo regional. Ubicada en el departamento Coronel Felipe Varela, al oeste de la provincia, la ciudad se consolidó en los últimos años como un polo turístico y productivo clave para la provincia, gracias a sus atractivos naturales únicos, como el Parque Nacional Talampaya, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

