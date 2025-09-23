Ley de Juventudes: La Rioja impulsa la transversalidad de políticas para la integración y el desarrollo de la comunidad

Desde La Rioja analizaron los ejes clave que impulsa la atual agenda del Poder Legislativo provincial. Allí se destacó la Ley de Promoción Integral de Juventudes, y el nuevo Código de Convivencia. Además analizaron el escenario político de cara a las elecciones del 26 de octubre.

En diálogo con Radio La Torre, la diputada provincial riojana y candidata a renovar su banca por la lista Federales Defendamos La Rioja, Lourdes Ortiz, reconstruyó el recorrido previo para alcanzar la actual Ley de Juventudes, la reconoció como "una deuda pendiente" y destacó la importancia de su perspectiva transversal que permitirá garantizar derechos, deberes y compromisos con los jóvenes de La Rioja. “Cada ministerio, desde salud hasta trabajo o vivienda, debe contemplar el impacto en los jóvenes. No alcanza con una Secretaría de Juventudes; la perspectiva tiene que ser transversal”, destacó Lourdes Ortiz.

Del mismo modo, la integrante del cuerpo legislativo provincial comparó este proceso con la experiencia de legislación en materia de género en la provincia: “Así como logramos que la perspectiva de género se integre a todas las áreas del gobierno, queremos que las juventudes sean vistas como sujetos integrales de derecho”.

Tratamiento del nuevo Código de Convivencia

Al ser consultada por el nuevo Código de Convivencia, Ortiz indicó que se encuentra en tratamiento y debate, y que implica un cambio operativo al pasar de decisiones policiales a una mayor intervención del Ministerio Público y los juzgados de paz. Estos evaluarán la inclusión de codunctas vinculadas al ámbito digital, como la difusión de noticias falsas y problemáticas derivadas del grooming.

Asimismo, destacó que la Legislatura trabaja en herramientas complementarias, como la Ley de Mediación que busca “reducir la conflictividad social y fortalecer la identidad riojana como una comunidad de paz”.

Rumbo a las elecciones de octubre

Finalmente, Ortiz analizó el mapa político actual, y el escenario nacional: “Hoy tenemos un presidente que todos los días refuerza su lucha contra los argentinos. Milei gobierna desde la bronca, y está claro que no se puede gobernar con bronca”. Y remarcó: “Podemos hablar de lo que hicimos, de los desafíos cumplidos y del esfuerzo de nuestro gobernador por sostener a la provincia en un contexto nacional adverso”.