La Rioja descartó riesgos sobre sus activos, ratificó el pago a bonistas y apuntó a Nación por la deuda con la provincia

El Gobierno de La Rioja desmintió este miércoles versiones sobre posibles embargos de activos estratégicos en el marco del litigio por el Bono Verde y ratificó su voluntad de pago a bonistas. En ese marco, se descartó riesgos sobre el Banco Rioja y el Parque Eólico Arauco, y se atribuyó las tensiones financieras al incumplimiento de transferencias del Estado nacional, al que responsabilizó por la deuda con la provincia.

La definición fue realizada durante una conferencia de prensa en Casa de Gobierno encabezada por el jefe de Gabinete, Juan Luna Corzo, quien respondió a publicaciones recientes que generaron preocupación. “Queremos llevar tranquilidad a la sociedad riojana. No existe posibilidad de ejecución sobre estos activos”, sostuvo el funcionario.

El eje del mensaje oficial apuntó a aclarar que la provincia atraviesa un proceso de reestructuración de deuda, luego de registrar atrasos en el pago del bono durante el último año. Según explicó Luna Corzo, se trata de una negociación compleja que busca alcanzar condiciones sostenibles tanto para la provincia como para los acreedores.

En ese marco, remarcó que el objetivo del Gobierno no es desconocer la deuda, sino reorganizarla. “No está en nuestra voluntad permanecer en incumplimiento, sino encontrar una solución viable”, afirmó. Asimismo, dejó en claro que la prioridad del Ejecutivo es garantizar el funcionamiento del Estado y el pago de salarios.

Respecto al origen de las dificultades, el funcionario apuntó directamente al Gobierno nacional. Sostuvo que la interrupción de fondos que correspondían a la provincia afectó su capacidad financiera y condicionó el cumplimiento de los compromisos. Según indicó, estos recursos ya fueron reclamados judicialmente ante la Corte Suprema.

En paralelo, el Gobierno defendió el Bono Verde como una herramienta destinada a financiar obras de infraestructura productiva. En particular, destacó el desarrollo del Parque Eólico Arauco, considerado uno de los principales activos energéticos de la provincia.

Actualmente, el parque cuenta con una capacidad de generación de 250 megavatios de energía eólica y prevé sumar otros 50 megavatios de energía solar, lo que elevará el total a 300 MW. Parte de esta capacidad ya fue transferida a una empresa privada, mientras que el resto permanece bajo control provincial.

Desde el Ejecutivo señalaron que los ingresos generados por el parque fueron reinvertidos en su expansión, por lo que se espera que los resultados económicos comiencen a reflejarse con mayor claridad hacia fines de este año y durante 2027. En ese sentido, aseguraron que esta producción será clave para afrontar el repago del bono.

El origen del Bono Verde

La deuda en La Rioja se remonta a 2017, cuando el Gobierno provincial decidió emitir un bono internacional por 308 millones de dólares con el objetivo de financiar el desarrollo de infraestructura energética basada en fuentes renovables. La iniciativa estuvo orientada principalmente a la construcción de parques eólicos, estaciones transformadoras y líneas de transporte eléctrico, en el marco de una estrategia de diversificación de la matriz productiva.

Según explicó el titular de Parque Eólico Arauco (PEA), Ariel Parmigiani, la totalidad de esos fondos se destinó a proyectos de inversión y no al gasto corriente del Estado. En ese sentido, detalló que el financiamiento permitió avanzar en la construcción de cerca de ocho parques eólicos, de los cuales uno fue finalizado en 2020 mientras que otros continúan en distintas etapas de desarrollo.

Un aspecto central de este esquema es que la deuda no fue sostenida con recursos del Tesoro provincial, sino que se diseñó para ser afrontada con los ingresos generados por los propios proyectos energéticos. De hecho, durante los años posteriores a la emisión, los pagos de intereses se realizaron con fondos provenientes de la rentabilidad del Parque Arauco.

Sobre la deuda en sí, Parmigiani dijo que lo que sucedió es que "hubo un problema entre flujos y vencimientos que lamentablemente se han atrasado por cuestiones de Argentina y que no dejaron traer los aerogeneradores durante 2023". Sobre esto último, sostuvo que la estrategia de la Provincia no es cancelar la deuda, sino generar nuevos proyectos de inversión.