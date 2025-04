El empleo en la era Milei: La Rioja registro un 10,1% de caída del empleo privado registrado en enero

En el marco de ajuste económico que lleva adelante el presidente Javier Milei, La Rioja fue la provincia del país donde más bajó el trabajo registrado privado con una caída en enero del 10,1% interanual. Esto lo informó el propio Ministerio de Capital Humano de Nación, en base a un informe del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

En enero de 2024, había 31.300 trabajadores con empleo formal en el sector privado riojano, mientras que en el mismo mes de este año, se reportaron 28.100 personas con la misma condición laboral. Es decir, en el lapso de un año se perdieron 3.200 puestos de trabajo registrados en el sector privado riojano. Con los datos de enero, el sector acumula un año completo con los números en baja. A su vez, en la comparación mensual, en enero el empleo privado registrado en La Rioja bajó un 0,5% en comparación con diciembre.

Cabe destacar que se considera trabajador asalariado registrado en el sector privado, a toda persona identificada a través de una Clave Única de Identificación Laboral (CUIL) que ocupa al menos un puesto de trabajo declarado por un empleador en el sistema de la seguridad social. Es así que también el empleado perteneciente a las empresas con participación accionaria privada y estatal, se incluyen dentro de este número.

Según el informe, la caída del empleo registrado es un fenómeno que se extiende en varias provincias del país. Más específicamente, impactó en 16 jurisdicciones, mientras que siete me mostraron con crecimiento y una solo se mantuvo estable. Las caídas más pronunciadas se observaron en La Rioja (-10,1%), Santa Cruz (-5,8%), Santiago del Estero (-4,5%), La Pampa (-4,4%), San Luis (-3,8%), Misiones (-3,2%) y Salta (-3,0%). Por el contrario, entre las provincias que presentaron variaciones interanuales positivas se destacan Neuquén (+2,8%), Tierra del Fuego (+2,7%) y Catamarca (+2,6%).

Del mismo modo, cabe destacar que el concepto de persona desemplea, no remite al mero hecho de no tener trabajo, sino que es el que no tiene trabajo, busca y no encuentra. Hay que tener en cuenta que el empleo registrado es una variable estacional. Esto significa que en determinados meses del año sube sistemáticamente y en otros baja. Por esta razón, las comparaciones se hacen con respecto a la misma etapa del año anterior, es decir, se mide interanualmente aunque también se releva el comportamiento del indicador en relación al mes anterior.