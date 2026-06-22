El alto el fuego en el Líbano se mantiene en gran medida, pero persisten temores de que pueda romperse

Las personas desplazadas regresan a sus hogares en el sur del Líbano.

El alto el fuego en el Líbano se mantenía en gran medida el lunes, en la tregua más prolongada hasta la fecha en los tres meses de guerra entre Hezbolá e Israel, aunque el temor a que se reanudaran las hostilidades ‌impedía a los desplazados regresar a sus hogares.

Un alto ‌cargo de las fuerzas de seguridad libanesas afirmó que el cumplimiento del alto el fuego había sido "casi total" desde el sábado por la noche, aunque señaló que un tanque israelí había disparado proyectiles contra una aldea cercana a Tiro y que las fuerzas israelíes habían lanzado granadas sónicas en otros dos lugares el lunes. Un dron israelí sobrevoló Beirut.

La guerra ha puesto a prueba el acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto regional, lo que llevó a Teherán a anunciar este fin de semana que había vuelto a cerrar el estrecho de Ormuz, alegando que Estados Unidos no había cumplido su compromiso de detener los combates en el Líbano.

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El vicepresidente estadounidense, JD Vance, que ​encabezó la delegación de Washington en una ⁠primera ronda de conversaciones con Irán destinadas a alcanzar un acuerdo de paz definitivo, afirmó el lunes que se habían logrado avances ‌para poner fin a las hostilidades en el Líbano y que el estrecho estaba abierto.

Afirmó que la situación ⁠en el Líbano era un proceso en curso.

Hassan Wazni, director de un hospital de ⁠Nabatiye —una ciudad del sur que ha sido objeto de intensos bombardeos durante el conflicto—, afirmó que reinaba la calma desde el sábado por la noche.

"Estoy siguiendo la situación día a día y la mayor parte del tiempo duermo en el hospital. Este es el alto el fuego ⁠que más tiempo ha durado", declaró a Reuters por teléfono.

"LA GENTE SIGUE INQUIETA"

Sin embargo, la gente se mostraba reacia a ​regresar, añadió, señalando que el alto el fuego declarado el viernes se había roto rápidamente y que, ‌según la defensa civil libanesa, el sábado murieron 20 personas en ‌el Líbano a causa de los ataques israelíes.

"La gente sigue inquieta", afirmó Wazni.

El consejo municipal de la localidad de Zawtar El ⁠Charqiyeh, en un comunicado difundido en las redes sociales, advirtió a los residentes que no regresaran hasta que fuera seguro hacerlo.

Las fuerzas israelíes siguen desplegadas en el interior del sur del Líbano, ocupando una zona de seguridad autoproclamada donde han estado arrasando pueblos, alegando que Hezbolá se ha infiltrado en zonas civiles.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró el lunes que las tropas tenían plena libertad de acción para frustrar cualquier amenaza ​directa o incipiente de ‌Hezbolá contra ellas o contra los ciudadanos israelíes, y que permanecerían en el Líbano "todo el tiempo que sea necesario".

No obstante, el ejército israelí levantó las restricciones de seguridad en ocho localidades cercanas a la frontera libanesa a partir de las 0300 GMT del lunes.

"El alto el fuego es frágil porque, en primer lugar, estamos ante una organización terrorista", afirmó Miry Menashe, de 41 años y residente en la localidad israelí de Metula, situada justo en la frontera con el Líbano.

"No estamos ⁠tratando con el propio Líbano. Así que, a decir verdad, no confío en ellos. Por eso, haya alto el fuego o no, seguimos muy alerta y preparados para cualquier cosa", añadió.

VANCE HABLA DEL ALTO EL FUEGO CON PRESIDENTE LIBANÉS

Una declaración conjunta emitida al término de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, mediadas por Pakistán y Qatar en Suiza, indicaba que las partes habían acordado crear "una célula de resolución de conflictos" para garantizar el cumplimiento del cese de las hostilidades en el Líbano.

Israel aún no se ha pronunciado al respecto.

A instancias de Irán, un acuerdo provisional firmado con Estados Unidos la semana pasada exige que Washington, Teherán y sus aliados declaren el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el ‌Líbano.

Israel y Hezbolá acordaron un alto el fuego el viernes por la tarde, pero las hostilidades se reavivaron el sábado, lo que llevó a Irán a anunciar que había vuelto a cerrar el estrecho de Ormuz.

Las autoridades estadounidenses negaron que el estrecho estuviera cerrado, pero los datos de tráfico marítimo disponibles comercialmente mostraron un impacto inmediato.

El sábado por la noche, un responsable militar israelí afirmó que el ejército había recibido nuevas instrucciones de la cúpula política para cesar el fuego. El ejército israelí estaba actuando "de forma defensiva dentro de la zona de seguridad", señaló el responsable.

El presidente libanés, Joseph ‌Aoun, abordó los esfuerzos para mantener el alto el fuego y frenar la escalada militar israelí durante una conversación telefónica con Vance, el primer ministro de Catar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, y el enviado de la Casa Blanca, Jared Kushner, según informó la presidencia libanesa.

Desde que Hezbolá abrió fuego en ‌apoyo de Irán el 2 de ⁠marzo, los ataques israelíes en el Líbano han causado la muerte de 4.106 personas, entre ellas 773 mujeres, niños y personal sanitario, según el Ministerio de Sanidad libanés. La cifra no especifica cuántos combatientes se encuentran entre los ​fallecidos.

Los ataques israelíes han obligado a unos 1,2 millones de personas a abandonar sus hogares en el Líbano, según las autoridades libanesas.

El número de víctimas mortales de Israel en esta ronda de hostilidades con Hezbolá asciende al menos a 32 soldados y cuatro civiles israelíes.

Con información de Reuters