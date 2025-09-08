Trump dice que líderes europeos visitarán EEUU para hablar de la guerra entre Rusia y Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mira mientras habla con la prensa en el aeropuerto de La Guardia en Nueva York después de asistir a la final de tenis masculino del Abierto de Estados Unidos, Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que líderes europeos individuales visitarían Estados Unidos el lunes o el martes para debatir cómo resolver la guerra entre Rusia y Ucrania.

En declaraciones a la prensa tras regresar del Abierto de EEUU en Nueva York, Trump también dijo que hablaría pronto con el presidente ruso, Vladimir Putin.

"Ciertos líderes europeos vendrán a nuestro país el lunes o el martes individualmente", dijo Trump. No estaba claro a quién se refería Trump, y la Casa Blanca no respondió inmediatamente a una solicitud de más detalles.

Trump añadió que "no estaba contento" con la situación de la guerra entre Rusia y Ucrania, después de que los periodistas le preguntaran por un masivo ataque aéreo ruso durante la noche del domingo que, según representantes ucranianos, había incendiado el principal edificio del Gobierno en Kiev. Pero volvió a expresar su confianza en que la guerra se resolvería pronto.

"Vamos a resolver la situación entre Rusia y Ucrania", dijo Trump.

Con información de Reuters