Trump aplaude la suspensión del programa de Jimmy Kimmel y pide castigar a las cadenas críticas

FOTO DE ARCHIVO. Jimmy Kimmel habla durante la gala Pre-GRAMMY, organizada por la Academia de la Grabación y Clive Davis, en Beverly Hills, California, Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el jueves la suspensión de la emisión de Jimmy Kimmel, el presentador de un programa de entrevistas, y dijo que las cadenas de televisión deberían perder sus licencias por la cobertura negativa de su Gobierno, echando más leña al fuego del debate nacional sobre la libertad de expresión.

Kimmel se ha visto atrapado en el esfuerzo de Trump y sus partidarios por castigar a los críticos del asesinado activista de derechas Charlie Kirk, que recibió un disparo mientras hablaba en una universidad de Utah el 10 de septiembre. Desde entonces, los aliados de Trump y Kirk han advertido a los estadounidenses que guarden el debido luto por la polémica figura o se atengan a las consecuencias.

La cadena ABC , propiedad de Walt Disney, dijo el miércoles que cancelaba indefinidamente el programa de humor nocturno "Jimmy Kimmel Live" tras el revuelo causado entre los conservadores por su monólogo del lunes. Escritores, artistas, el expresidente de Estados Unidos Barack Obama y otros condenaron la suspensión de Kimmel, calificándola de rendición ante la presión inconstitucional del Gobierno .

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Unos 150 manifestantes se reunieron el jueves frente al estudio de Hollywood donde se graba "Jimmy Kimmel Live!" para protestar por la suspensión del programa. Algunos alzaron pancartas que decían "No te arrodilles ante Trump", "Resistamos al fascismo", "Apaga al ratón" y "Cancela Disney+".

En la televisión nocturna, Stephen Colbert arrancó "The Late Show" en la CBS con una parodia de la canción "Be our guest" de la película "La Bella y la Bestia" de Disney. Reemplazó el coro con las palabras "cierra el pico".

"Jimmy, estoy contigo y con tu equipo al 100%", dijo Colbert. CBS dijo en julio que cancelaba el programa de Colbert en lo que calificó como una decisión empresarial pero que los críticos vieron como una maniobra para complacer a Trump.

En Comedy Central, Jon Stewart fue presentado como el "anfitrión patrióticamente obediente" del "nuevo 'Daily Show' aprobado por el Gobierno." Elogió burlonamente a "nuestro gran padre" Trump.

"La visita a Inglaterra no podría haber ido mejor para nuestro presidente", dijo Stewart sobre la visita de Estado de Trump. "Por fin, un país brindando a nuestro gran líder el respeto y la deferencia que cualquier dios del sol ordenaría".

Durante su visita a Reino Unido, Trump calificó a Kimmel de falto de talento y le denunció por decir una "cosa horrible sobre un gran caballero conocido como Charlie Kirk".

Kimmel, un comediante que frecuentemente se burla de Trump, dijo durante su monólogo de apertura el lunes que los aliados de Kirk estaban usando su asesinato para "ganar puntos políticos." También se burló de Trump después de que el presidente convirtiera una pregunta sobre su duelo personal por Kirk en promoción para su salón de baile de la Casa Blanca.

"Así no es como un adulto llora el asesinato de alguien a quien llamaba amigo. Así es como un niño de cuatro años llora la muerte de un pez de colores", dijo Kimmel.

Un estudiante de 22 años de una universidad de Utah fue acusado el martes del asesinato de Kirk.

Desde que regresó a la Casa Blanca en enero, Trump ha utilizado su cargo y los tribunales para atacar discursos poco favorecedores sobre él que ha calificado de difamatorios o falsos.

A lo largo de sus dos mandatos, Trump ha amenazado con rescindir las licencias de las emisoras locales afiliadas a las cadenas nacionales, licencias que son aprobadas por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), un organismo regulador nominalmente independiente.

La suspensión de Kimmel se produjo después de que el presidente de la FCC, Brendan Carr, amenazara con investigar los comentarios de Kimmel sobre Kirk, y de que los propietarios de las cadenas de televisión locales dijeran que dejarían de emitir su programa nocturno lleno de famosos.

Trump, en declaraciones a los periodistas a bordo del Air Force One, se quejó de recibir mala publicidad de las emisoras, diciendo: "Eso es algo de lo que se debería hablar para conceder licencias. ... Todo lo que hacen es golpear a Trump"".

"Yo pensaría que tal vez habría que quitarles la licencia", dijo Trump. "Dependerá de Brendan Carr"."

La ley federal prohíbe a la FCC revocar la licencia de una emisora por una cobertura negativa u otro discurso que no guste al Gobierno.

Con información de Reuters