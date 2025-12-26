Putin envía señal a Trump sobre las propuestas para Ucrania

El presidente ruso, Vladimir Putin, preside una reunión del Consejo de Estado en el Kremlin en Moscú, Rusia.

‍El Kremlin dijo el viernes que el asesor de política exterior del ‍presidente ruso, ⁠Vladimir Putin, habló con miembros del Gobierno estadounidense después de que Moscú recibió las propuestas de Washington sobre un posible acuerdo de paz en Ucrania.

El asesor de política exterior de Putin, Yuri Ushakov, habló por teléfono con varios miembros de la ‌administración del presidente Donald Trump, ⁠dijo el portavoz del ⁠Kremlin, Dmitry Peskov. No precisó cuándo tuvo lugar la llamada.

El enviado de Putin, Kirill ‍Dmitriev, trajo copias en papel de las propuestas de paz de ⁠Estados Unidos de vuelta ‌a Moscú tras una reunión en Miami el fin de semana, y los detalles estaban siendo analizados por el Kremlin, afirmó Peskov.

"Se analizó la ‌información y, ‌en nombre del presidente Putin, hubo contactos entre representantes de las administraciones de Rusia y Estados Unidos", dijo Peskov. "Se acordó continuar el ​diálogo".

Cuando se le preguntó por la opinión del Kremlin sobre los documentos, Peskov dijo que no quería hacer comentarios, ya que Rusia consideraba que hacer observaciones en público podría socavar las negociaciones.

El periódico ruso Kommersant ‍informó de que Putin dijo a algunos de los principales empresarios rusos que podría estar abierto a intercambiar parte del territorio controlado por las fuerzas rusas en Ucrania, ​pero que quiere todo el Donbás.

Preguntado por el informe, Peskov dijo que las conversaciones ​de paz sobre Ucrania se tocaron "en general" y se mencionaron en la reunión. ⁠No dio más detalles sobre lo tratado.

Con información de Reuters