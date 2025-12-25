Así es Togo, la hazaña más extraordinaria de la historia del salvamento para ver en Netflix

Estrena en 2019 y protagonizada por Willem Dafoe, Togo desembarcó en Netflix para contar una de las hazañas más extraordinarias de la historia del salvamento.

Dirigida por Ericson Core, narra la épica travesía de un hombre y su perro de trineo en una misión que definió el valor y la lealtad más allá de los límites humanos y animales.

En el sitio web especializado Rotten Tomatoes, la película tiene un nivel de aprobación del 94% y una calificación promedio de 7.4/10, basada en 17 reseñas.​ En el sitio web Metacritic se alza con una puntuación promedio de 69 sobre 100, basada en 7 críticas, lo que indica "críticas generalmente favorables".

¿De qué se trata Togo?

La película se concentra en la figura de Leonhard Seppala, un mushe interpretado por Dafoe, y en su líder de trineo, Togo, un husky siberiano inicialmente considerado demasiado pequeño y problemático para las exigencias de su trabajo. A través de una serie de flashbacks, el filme reconstruye cómo un cachorro indomable y aparentemente inadecuado fue ganándose el respeto y la admiración de Seppala, hasta convertirse en el corazón de su equipo. Este vínculo profundo entre hombre y perro ofrece el eje emocional del relato, subrayando la conexión casi intuitiva que puede surgir entre especies en circunstancias extremas

Cuando la epidemia de difteria amenazaba con diezmar a los niños de Nome, Alaska, y se exige transportar la única antitoxina eficaz desde la ciudad más cercana, ambos se embarcan en la etapa más larga y peligrosa del relevo: cientos de kilómetros a través de tormentas de nieve, temperaturas bajo cero y un paisaje helado que pone a prueba cada músculo, cada decisión y cada confianza depositada en el otro.

Togo no solo muestra así la dureza de la naturaleza, sino también la gravedad de una misión en la que la vida de muchos depende de la resistencia de unos pocos.

Ficha técnica de Togo