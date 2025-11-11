El Senado de EEUU aprueba el fin del cierre de la Administración y pasa a la Cámara de Representantes

El edificio del Capitolio de EEUU se ilumina la noche en que el Senado aprobó un proyecto de ley de financiación del gobierno a corto plazo, más de un mes después del cierre más largo de la administración de EEUU, en Washington, D.C., EEUU

11 nov (Reuters) -El Senado estadounidense aprobó el lunes una ley que pondría fin al cierre más largo de la Administración en la historia de EEUU, rompiendo un estancamiento de semanas que ha interrumpido las prestaciones alimentarias para millones de personas, ha dejado a cientos de miles de trabajadores federales sin sueldo y ha paralizado el tráfico aéreo.

La votación, 60-40, fue aprobada con el apoyo de casi todos los republicanos de la cámara y ocho demócratas, que intentaron sin éxito vincular la financiación del Gobierno a los subsidios sanitarios que expiran este año. Aunque el acuerdo establece una votación en diciembre sobre esos subsidios, que benefician a 24 millones de estadounidenses, no garantiza su continuidad.

El acuerdo restablecería la financiación de las agencias federales que los parlamentarios dejaron expirar el 1 de octubre y paralizaría la campaña del presidente Donald Trump para reducir la plantilla federal, impidiendo cualquier despido hasta el 30 de enero.

A continuación, se dirige a la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, donde el presidente de la cámara Mike Johnson ha dicho que le gustaría aprobarlo tan pronto como el miércoles y enviarlo a Trump para que firme la ley. Trump ha calificado el acuerdo para reabrir la Administración de "muy bueno".

El acuerdo extendería la financiación hasta el 30 de enero, dejando al Gobierno federal por ahora en camino de seguir añadiendo alrededor de 1,8 billones de dólares al año a su deuda de 38 billones de dólares.

El acuerdo, que llega una semana después de que los demócratas ganaran elecciones de alto nivel en Nueva Jersey y Virginia y eligieran a un socialista demócrata como próximo alcalde de Nueva York, ha provocado la ira de muchos demócratas que señalan que no hay garantías de que el Senado o la Cámara de Representantes, bajo control republicano, acepten prorrogar los subsidios al seguro médico.

"Nos gustaría poder hacer más", dijo el senador Dick Durbin, de Illinois, segundo demócrata de la Cámara. "El cierre de la Administración parecía una oportunidad para llevarnos a una política mejor. No ha funcionado".

Una encuesta de Reuters/Ipsos de finales de octubre reveló que el 50% de los estadounidenses culpaba a los republicanos del cierre, mientras que el 43% culpaba a los demócratas.

Las acciones estadounidenses subieron el lunes, impulsadas por las noticias de avances en un acuerdo para reabrir la Administración.

Trump ha cancelado unilateralmente miles de millones de dólares en gastos y ha recortado las nóminas federales en cientos de miles de trabajadores, inmiscuyéndose en la autoridad constitucional del Congreso sobre asuntos fiscales. Esas acciones han violado leyes de gasto anteriores aprobadas por el Congreso y algunos demócratas se han preguntado por qué votarían a favor de cualquier acuerdo de gasto de este tipo en el futuro.

El acuerdo no parece incluir ninguna cláusula específica para evitar que Trump promulgue nuevos recortes de gastos.

Sin embargo, el acuerdo financiaría el programa de subsidios alimentarios SNAP hasta el 30 de septiembre del próximo año, evitando cualquier posible interrupción si el Congreso cerrara la Administración de nuevo durante ese tiempo.

Con información de Reuters