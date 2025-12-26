EEUU dice haber atacado a milicias del Estado Islámico en el noroeste de Nigeria

Un misil es lanzado desde un buque militar en un lugar no identificado, en esta captura de pantalla obtenida de un vídeo publicado por el Gobierno de EEUU

Por Trevor Hunnicutt y Idrees Ali y ‍Surbhi Misra

PALM BEACH, FLORIDA, 25 dic (Reuters) - Estados Unidos llevó a cabo un ataque contra milicianos del Estado Islámico en el noroeste de Nigeria a petición del Gobierno del país, dijeron el jueves el presidente ‍Donald Trump y el ejército estadounidense, afirmando ⁠que el grupo había estado atacando a los cristianos en la región.

"Esta noche, bajo mi dirección como comandante en jefe, Estados Unidos lanzó un poderoso y mortal ataque contra la Escoria Terrorista de ISIS en el noroeste de Nigeria, que ha estado atacando y matando de manera malvada, sobre todo a cristianos inocentes, a niveles no vistos en muchos años, ¡e incluso siglos!", dijo Trump en una publicación en Truth Social.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El Comando de África del ejército estadounidense dijo que el ataque se llevó a cabo en el estado de Sokoto en coordinación con las autoridades nigerianas y mató a varios milicianos de Estado Islámico.

El ministro de Asuntos Exteriores de Nigeria, Yusuf Maitama Tuggar, dijo a la British Broadcasting Corporation que el ataque ‌fue una "operación conjunta" dirigida contra "terroristas", y que "no tiene nada que ver con una religión en ⁠particular".

Sin nombrar específicamente a ISIS (siglas de Estado Islámico en Iraq y Siria ⁠en inglés), Tuggar dijo que la operación había sido planeada "desde hace bastante tiempo" y había utilizado información de inteligencia proporcionada por la parte nigeriana. No descartó nuevos ataques, añadiendo que ello dependía de "las decisiones que tomen los líderes ‍de los dos países".

El ataque se produce después de que a finales de octubre, Trump comenzó a advertir de que el cristianismo se enfrenta a una "amenaza existencial" en Nigeria y amenazó con ⁠intervenir militarmente en el país de África Occidental por ‌lo que, según él, es su incapacidad para detener la violencia dirigida contra las comunidades cristianas.

Reuters informó el lunes que Estados Unidos había estado llevando a cabo vuelos de recopilación de inteligencia sobre grandes partes de Nigeria desde finales de noviembre.

HABRÁ MÁS

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Nigeria dijo que el ataque se llevó a cabo en el marco de la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos, que incluye el intercambio de ‌información y la coordinación ‌estratégica para atacar a grupos milicianos.

"Esto ha dado lugar a golpes de precisión contra objetivos terroristas en Nigeria mediante ataques aéreos en el noroeste", dijo el ministerio en una publicación en X.

Un vídeo publicado por el Pentágono mostraba al menos un proyectil lanzado desde un buque de guerra. Un responsable de Defensa de EEUU dijo que el ataque tuvo como objetivo múltiples milicianos en conocidos campamentos de ​Estado Islámico.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, agradeció en X al Gobierno nigeriano su apoyo y cooperación y añadió: "Habrá más..."

El Gobierno de Nigeria ha dicho que los grupos armados atacan tanto a musulmanes como a cristianos, y que las afirmaciones estadounidenses de que los cristianos sufren persecución no representan la compleja situación de seguridad e ignoran los esfuerzos para salvaguardar la libertad religiosa. Sin embargo, ha aceptado colaborar con Estados Unidos para reforzar sus fuerzas contra los grupos milicianos.

La población del país está dividida entre musulmanes, que viven principalmente en el norte, y cristianos, en el sur.

El jueves, ‍la policía informó de que un presunto agresor suicida había matado al menos a cinco personas y herido a otras 35 en una mezquita del noreste de Nigeria, otra región afectada por los insurgentes islamistas.

En un mensaje navideño publicado anteriormente en X, el presidente nigeriano, Bola Tinubu, hizo un llamamiento a la paz en su país, "especialmente entre individuos de creencias religiosas diferentes".

También dijo: "Me comprometo a hacer todo lo que esté en mi mano para consagrar la libertad religiosa en Nigeria ​y proteger de la violencia a cristianos, musulmanes y a todos los nigerianos."

Trump emitió su declaración sobre el ataque el día de Navidad, mientras se encontraba en su club de Mar-a-Lago, en Palm Beach (Florida), donde estado pasando las fiestas. No asistió a ​actos públicos durante el día y fue visto por última vez por los periodistas que viajaban con él el miércoles por la noche.

El ejército estadounidense lanzó la semana pasada ataques separados a gran escala contra decenas ⁠de objetivos del Estado Islámico en Siria, después de que Trump prometiera devolver el golpe tras un presunto ataque del Estado Islámico contra personal estadounidense en el país.

Con información de Reuters