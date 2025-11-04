Cierre del Gobierno de EEUU iguala récord, mientras la inacción del Congreso pasa factura

FOTO ARCHIVO: El cierre del gobierno de EEUU entra en su 35º día

4 nov (Reuters) -El cierre del Gobierno de Estados Unidos entró el martes en su trigésimo quinto día, igualando un récord establecido durante el primer mandato del presidente Donald Trump como el más largo de la historia, mientras republicanos y demócratas en el Congreso siguen culpándose mutuamente por el estancamiento.

El número de afectados aumenta día a día. La asistencia alimentaria para los pobres se detuvo por primera vez, los trabajadores federales, desde los aeropuertos hasta las fuerzas del orden y los militares, están sin cobrar y la economía está volando a ciegas con informes limitados del Gobierno.

El Senado ha votado más de una docena de veces en contra de una medida de financiación provisional aprobada por la Cámara de Representantes y ningún legislador ha cambiado de postura.

Los republicanos del presidente Donald Trump tienen una mayoría de 53-47 en el Senado, pero necesitan al menos a siete demócratas para alcanzar el umbral de 60 votos para la mayoría de la legislación. Los demócratas están reteniendo su apoyo para extraer una extensión de algunos subsidios al seguro de salud.

"Las víctimas del cierre de los demócratas empiezan a acumularse", dijo el lunes el líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune. "La cuestión es cuánto tiempo van a seguir con esto los demócratas. ¿Un mes más? ¿Dos? ¿Tres?".

Su homólogo demócrata, Chuck Schumer, afirmó que "mientras Donald Trump se jacta de remodelar los baños de la Casa Blanca, los estadounidenses están entrando en pánico sobre cómo van a pagar la atención médica el próximo año", en referencia a la remodelación que dio a conocer el viernes el mandatario.

El lunes, sin embargo, se habló en el Senado de que las conversaciones a puerta cerrada entre ambos partidos podrían estar logrando algún avance.

El decimoquinto cierre desde 1981 no sólo destaca por su duración. Ha invertido la dinámica partidista habitual, ya que los cierres eran provocados a menudo por los republicanos.

Además, se han hecho pocos esfuerzos para poner fin a este último cierre. La Cámara lleva fuera de sesión desde el 19 de septiembre y Trump ha abandonado Washington en repetidas ocasiones.

La ayuda alimentaria para unos 42 millones de personas en el programa SNAP se agotó el sábado. Muchas familias están ahora sin los cerca de 180 dólares mensuales en promedio de los cupones de alimentos.

La administración Trump dijo el lunes que financiaría parcialmente los beneficios alimentarios de noviembre, pero advirtió que podría llevar semanas o meses distribuir la ayuda.

Una parte de los programas de aprendizaje temprano Head Start para niños de bajos ingresos también se enfrenta a algunas puertas cerradas, ya que la nueva financiación no estaba disponible el 1 de noviembre.

Los trabajadores federales, como las fuerzas del orden y los miembros del ejército, no están cobrando sus nóminas, al igual que los inspectores de seguridad de los aeropuertos y los controladores aéreos, lo que provoca problemas de personal y retrasos en los viajes. Más de 3,2 millones de pasajeros se han visto afectados por retrasos o cancelaciones desde que comenzó el cierre, según informó el lunes un grupo de aerolíneas.

La Oficina Presupuestaria del Congreso estimó que el cierre podría costar a la economía 11.000 millones de dólares si dura otra semana. La falta de financiación federal significa que la Reserva Federal dispone de datos limitados sobre empleo y economía para orientar su política monetaria.

La Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno, el mayor sindicato de trabajadores federales, está presionando para que se adopte una medida de financiación provisional contra la que han votado los demócratas.

(Reporte adicional de Jason Lange y Susan Heavey; editado en español por Carlos Serrano)