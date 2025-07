La Universidad de Laguna Blanca celebra tres años fortaleciendo la educación pública en Formosa

El pasado martes 1 de julio, la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) celebró su tercer aniversario desde la promulgación de la Ley Provincial Nº 1714 que le dio origen. A través de la gestión del gobernador Gildo Insfrán, la institución educativa se erige como un ejemplo en la educación pública del Norte Grande.

La fundación de la Universidad Provincial se realizó en virtud de la iniciativa legislativa del propio Insfrán. El 27 de junio de 2022, el gobernador presentó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de creación de la Universidad. El 30 de junio de 2022, Diputados aprobó ese proyecto por unanimidad, sancionando la Ley Provincial Nº 1714. Finalmente, el 1° de julio de 2022 el gobernador de la provincia promulgó dicha ley por intermedio del Decreto 172/2022, concluyendo así el nacimiento de la UPLAB.

En este marco, el gobernador saludó a toda la comunidad universitaria de la institución en el tercer aniversario de su creación. "La UPLaB es un ejemplo del compromiso del Modelo Formoseño con la educación pública, gratuita y de calidad, transformándola en el nuevo rostro de la justicia social y la igualdad de oportunidades para todos y todas”, enfatizó.

En declaraciones recabadas por el portal Agenfor, el director del Departamento de Estudios en Ciencias de la Salud, Julián Bibolini, puso en valor que merced a la decisión del gobernador Gildo Insfrán “se dio inicio a la Universidad como tal, en lo que fue un nuevo hito en la historia de Formosa, pensando en el futuro, ya que esto es un proyecto a largo plazo para formar recursos humanos”.

“Me siento muy contento de ser parte de esta institución. Me genera mucha felicidad porque no solamente es la conjunción del tema de salud, que siempre me apasionó, sino también se trata de educar y formar gente para el futuro. De este modo, colaboro con mi granito de arena para que los formoseños tengan lo mejor de lo mejor”, agregó posteriormente.

Por su parte, en la misma sintonía, el secretario académico, Julio David Caballero, puso de resalto “el extenso camino recorrido desde el 2009 con el Instituto Universitario de Formosa (IUF), donde ya habían transcurrido cientos de jóvenes, en las carreras que se desarrollaban hasta ese momento, que eran Ingeniería en Producción Agropecuaria y las Licenciaturas en Ciencias Ambientales y Turismo”.

En la actualidad, la Universidad Provincial de Laguna Blanca ofrece carreras universitarias en dos áreas disciplinarias: por un lado, en el área del Desarrollo Sostenible, con las carreras de Ingeniería en Producción Agropecuaria, Licenciatura en Ciencias Ambientales y Licenciatura en Turismo; y, por otro lado, en el área de Ciencias de la Salud, con las carreras de Medicina y Licenciatura en Enfermería.