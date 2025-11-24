Orden fiscal y previsibilidad: la receta de Formosa para sostener sueldos y aguinaldo en recesión

En un contexto económico nacional de crisis y fuerte endeudamiento, con provincias sometidas a asfixia financiera, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, Jorge Ibáñez, advirtió sobre la gravedad de la situación, pero ratificó que la provincia garantizará el pago de los salarios y del medio aguinaldo a los agentes estatales.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), el funcionario manifestó preocupación por el rumbo de la economía argentina y explicó cómo el deterioro del contexto nacional impacta en las cuentas públicas formoseñas.

Al analizar el frente financiero, Ibáñez se refirió al retiro de financiamiento por parte de bancos como JP Morgan, Bank of America y Citigroup, publicado por el Wall Street Journal. Sostuvo que esa decisión evidencia la “inseguridad del mercado financiero internacional frente al riesgo argentino” y una “falta de confianza en la administración nacional”, que se combina con un “endeudamiento monstruoso” tomado por el Ejecutivo sin la debida intervención del Congreso de la Nación.

En ese marco, indicó que hoy “los bancos están evaluando una línea de crédito mucho menor, de apenas unos 5.000 millones de pesos, vía un mecanismo de repo, es decir, el intercambio de activos por dólares, para cubrir el vencimiento que la Argentina tiene en enero”. A su juicio, el repliegue de los grandes bancos sobre el rescate “anunciado con bombos y platillos” por el Tesoro de los Estados Unidos “pone en evidencia la inseguridad del mercado financiero internacional” y la falta de claridad sobre garantías y mecanismos de pago.

Ibáñez lamentó que el Gobierno avance en la toma de deuda externa “por fuera del control del Congreso” y advirtió que “no solamente no nos enteramos los argentinos, sino que todo esto pasa al margen del debate democrático”.

Al trasladar el análisis al plano provincial, el ministro fue categórico: “Estamos atados a la economía del país, que lamentablemente está en una recesión muy grande”. Describió una fuerte caída del consumo, pymes y comercios “muy golpeados” y un mercado laboral afectado por salarios que no crecen al ritmo de los precios.

Entre los factores de mayor tensión fiscal señaló el incumplimiento del Gobierno nacional en la transferencia de fondos para las Cajas Previsionales de 13 provincias. “Es una ley del Congreso de la Nación y leyes de todas las provincias que nos adherimos a esto, y el Gobierno nacional no cumple: no manda un peso desde diciembre de 2023”, denunció. Explicó que los reclamos suelen demorar años hasta obtener un fallo, por lo que esta situación se convirtió en “uno de los agujeros fiscales más grandes” que enfrentan los distritos, incluida Formosa.

Sin embargo, Ibáñez marcó una diferencia respecto de otras jurisdicciones que ya admiten dificultades para pagar sueldos. “Nosotros vamos a abonar el salario de los meses correspondientes y el medio aguinaldo sin ningún tipo de problema”, aseguró, y atribuyó esa posibilidad al superávit fiscal que la provincia sostiene desde hace años.

De todos modos, aclaró que Formosa sigue dependiente de los recursos que llegan a través de la Coparticipación Federal de Impuestos y de los ingresos propios que genera la actividad económica provincial. “La preocupación es muy grande y lo que no vemos es que crezca la economía ni que haya una política activa de la Nación direccionada hacia la producción, las industrias, el comercio, las pymes y el trabajo, mientras continúa la permanente toma de más dólares, provengan de donde provengan”, insistió.

Frente a ese panorama, el ministro planteó que el desafío es sostener el equilibrio provincial sin resignar el pago en tiempo y forma a trabajadores y jubilados, en un contexto donde la crisis nacional y el endeudamiento externo se sienten cada vez con más fuerza en las arcas de las provincias.