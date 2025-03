Desde Formosa apuntaron contra Milei por el DNU del acuerdo con el FMI: “Ilegítimo e ilegal”

La auditora general de la Nación, la formoseña Graciela de la Rosa, expresó su oposición al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por el Gobierno de Javier Milei, que habilita un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según la funcionaria, el decreto es "ilegítimo e ilegal", ya que contradice la Ley de Fortalecimiento de Sostenibilidad de la Deuda Pública, más conocida como Ley Guzmán, que establece que cualquier préstamo con el FMI debe ser aprobado por el Congreso Nacional de la Nación.

En comunicación con el portal Agenfor, De la Rosa recordó que la Auditoría General de la Nación (AGN) realizó una auditoría sobre el préstamo stand-by de 2018, tomado durante la presidencia de Mauricio Macri, por un total de 56.700 millones de dólares, de los cuales 45.000 millones fueron efectivamente desembolsados. Ahora, con el nuevo endeudamiento promovido por la gestión de Milei, la auditora alertó sobre la falta de transparencia en los términos del acuerdo.

“La Ley Guzmán dice claramente que cualquier endeudamiento con el FMI debe pasar por el Congreso y aprobarse mediante una ley específica. Sin embargo, este DNU ignora esa disposición, lo que lo vuelve absolutamente ilegítimo e ilegal”, afirmó. Uno de los principales cuestionamientos de De la Rosa es la falta de información sobre los términos del nuevo acuerdo. Según explicó, el decreto no detalla los montos a solicitar, los plazos de pago ni las tasas de interés.

“No da monto, ni condiciones, no habla de tasas de interés, como tampoco de plazos, o sea, no habla de nada de lo que necesita un legislador en el Congreso para determinar qué impacto va a tener eso sobre las cuentas públicas argentinas, el balance de pagos y, en definitiva, sobre cada uno de los argentinos”, señaló.

La auditora también mencionó un aspecto del decreto en el que se establece que la operación de crédito se enmarcará en un Programa de Facilidades Extendidas (Extended Fund Facility - EFF). Este esquema implica un plazo de hasta diez años para el reembolso del capital, con un período de gracia de cuatro años y seis meses.

Sin embargo, De la Rosa advirtió que esto significa seguir pagando el préstamo de Macri en 2018 y que el país se está adelantando a un posible default, ya que no cuenta con los fondos suficientes para afrontar los pagos de la deuda actual. “Van a pedirle al Fondo un plazo de cuatro años para no pagar o para empezar a pagar. En otras palabras, la Argentina está anticipando un default, porque ya no tiene los fondos para cubrir los vencimientos del año próximo”, alertó.

La Ley Guzmán, sancionada en 2021 durante el gobierno de Alberto Fernández, estableció límites claros para la toma de deuda en moneda extranjera y bajo legislación internacional. Su artículo 2 exige que cualquier programa de financiamiento con el FMI o ampliación de los montos de deuda con ese organismo sea aprobado por el Congreso, algo que este DNU de Milei no respeta.

En este sentido, De la Rosa enfatizó que este nuevo endeudamiento con el FMI no solo compromete a la actual administración, sino a futuras generaciones de argentinos, quienes deberán afrontar el peso de esta deuda en los próximos años. “El problema de fondo es que seguimos pagando el préstamo de Macri y acumulando más deuda. Así como sigue, este será un préstamo de este año que terminarán pagando las próximas generaciones”, concluyó.

Qué se sabe del DNU de Milei para acordar con el FMI

El gobierno nacional publicó el DNU del acuerdo con el (FMI) para contraer nueva deuda que deberá ser tratado por el Congreso Nacional. La publicación carece de especificidades como el monto de deuda a contraer o los intereses a pagar.

Así lo hizo el presidente Javier Milei al firmar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179/2025, que establece un nuevo Programa de Facilidades Extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La decisión ya fue remitida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá evaluar su validez. Sin embargo, no se trata de un "pedido de autorización", como había afirmado la Oficina del Presidente la semana pasada, ya que la "aprobación de la operación de crédito" con el FMI se realiza de manera instantánea al publicarse el DNU.

De este modo, el Gobierno aprobó el acuerdo con el Fondo sin especificar algunos puntos clave sobre él. En primer lugar, el texto del decreto nunca señala el monto del crédito que se incluirá en el nuevo programa, por lo que habrá que esperar a la publicación del acuerdo de nivel técnico (Staff Level Agreement) para saber ese detalle. El mercado consideraba que se trataría de un préstamo extra de "dólares frescos" por entre 8.000 y hasta 15.000 millones de dólares.

Además, el texto del DNU tampoco establece qué tasa de interés tendrá que afrontar Argentina bajo el nuevo programa para devolver tanto el crédito ya otorgado en 2018 como los dólares extra que se incluirán en este nuevo acuerdo.