Un fármaco oral de Lilly ayuda a reducir los niveles de azúcar en sangre en ensayos de fase avanzada

FOTO DE ARCHIVO: El logo de Eli Lilly se muestra en una de las oficinas de la compañía en San Diego, California

Eli Lilly dijo el miércoles que su píldora experimental, orforglipron, ayudó a reducir los niveles de azúcar en sangre en dos ensayos de fase avanzada.

El fármaco oral está diseñado para imitar la hormona GLP-1, que suprime el apetito y es el objetivo de la exitosa inyección de tirzepatida de la empresa, comercializada bajo las marcas Mounjaro y Zepbound.

En uno de los estudios, la píldora de Lilly ayudó a reducir la A1C, una medida del nivel de azúcar en sangre a lo largo del tiempo, hasta un 1,7%, frente al 0,8% del fármaco dapagliflozina de AstraZeneca. El ensayo se realizó en adultos con diabetes de tipo 2 controlada inadecuadamente con metformina, un fármaco muy utilizado para tratar los niveles elevados de azúcar en sangre.

En el otro ensayo, orforglipron redujo la A1C en un 2,1% adicional cuando se tomó con insulina glargina.

Con información de Reuters