El desafío detrás del crecimiento de Vaca Muerta: consolidar el perfil de los técnicos para la industria de hoy

La expansión de la actividad energética en Vaca Muerta plantea un desafío que excede la inversión en infraestructura; y es contar con trabajadores capacitados para cubrir los nuevos puestos que demande la industria. Frente a esa necesidad, Fundación YPF impulsó este año el Instituto Vaca Muerta (IVM), una iniciativa orientada específicamente a la formación de perfiles técnicos para el sector.

El instituto fue inaugurado oficialmente en marzo de 2026 y tiene su sede central en el Polo Tecnológico de Neuquén. La propuesta reúne a más de 30 empresas vinculadas con la actividad energética y apunta a responder a la necesidad de mano de obra calificada frente a las perspectivas de crecimiento del sector durante los próximos años.

Uno de los principales elementos de la propuesta es el denominado “pozo escuela”, ubicado en el yacimiento Río Neuquén. El espacio permite que los estudiantes realicen prácticas a escala real y se familiaricen con las condiciones de presión y las dinámicas propias de una operación productiva.

La formación práctica se complementa con la infraestructura instalada en la sede del instituto, que incluye laboratorios técnicos y cuatro salas de simuladores de realidad inmersiva. Allí se pueden recrear maniobras y situaciones de riesgo sin exponer a los estudiantes a las condiciones propias de una operación real.

Formación para los perfiles que demanda el sector

Los trayectos formativos del Instituto Vaca Muerta están orientados a áreas vinculadas con el Upstream de petróleo y gas. Entre los perfiles contemplados aparecen operadores de perforación, trabajadores especializados en fractura, técnicos de mantenimiento y personal vinculado con seguridad.

Las capacitaciones son intensivas y gratuitas y apuntan tanto a la incorporación de nuevos trabajadores como a la actualización de conocimientos de quienes ya forman parte del sector. La convocatoria inicial mostró además una elevada demanda por parte de personas interesadas en incorporarse a la actividad energética, con decenas de miles de postulaciones.

Uno de los objetivos es anticipar cuáles serán las ocupaciones y tecnologías que tendrán mayor relevancia en los próximos años. Para eso, Fundación YPF desarrolló una investigación prospectiva sobre el futuro del trabajo en el Upstream de petróleo y gas –disponible en la web–, con el propósito de identificar nuevas ocupaciones y tecnologías y aportar información para adaptar la formación técnica.

Tecnología desde la escuela técnica

La vinculación con la educación secundaria también se desarrolla mediante los denominados Clubes Digitales, que ofrecen prácticas profesionalizantes para estudiantes de escuelas técnicas. Durante estas experiencias, los alumnos trabajan sobre problemas concretos y desarrollan soluciones utilizando herramientas de pensamiento computacional, diseño digital e inteligencia artificial, con acompañamiento de especialistas en tecnología.

La Fundación también entrega equipamiento a instituciones educativas. Entre los recursos incorporados se encuentran plantas de control de procesos mediante PLC, kits de automatización e instrumentación industrial, materiales para prácticas de electricidad y notebooks.

La intención es que los estudiantes puedan familiarizarse con tecnologías similares a las utilizadas en entornos productivos y que las escuelas cuenten con herramientas para desarrollar prácticas más cercanas a la realidad laboral.