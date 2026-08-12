Fundación YPF reunió a 250 estudiantes de carreras vinculadas a la energía para celebrar sus 30 años.

Fundación YPF celebró su 30° aniversario con una nueva edición del Encuentro Anual de Becarios, que reunió a 250 estudiantes de carreras vinculadas a la energía provenientes de distintos puntos de la Argentina. La apertura tuvo como escenario el Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires.

La actividad se extendió durante cuatro jornadas y buscó acercar a los jóvenes al funcionamiento real de la industria energética, combinando formación académica, tecnología, innovación y contacto directo con profesionales del sector.

En su 13ª edición, el encuentro incluyó recorridas por instalaciones estratégicas de YPF y de empresas vinculadas a la compañía, además de talleres orientados a preparar a los estudiantes para su futuro profesional.

El Teatro Colón fue escenario de la apertura del Encuentro Anual de Becarios por el 30° aniversario de Fundación YPF.

250 becarios conocieron desde adentro la industria energética

Los estudiantes visitaron los Centros de Monitoreo en Tiempo Real (RTIC), la Refinería de Ensenada, los laboratorios de Y-TEC y la Central Térmica Dock Sud de YPF Luz.

También recorrieron el buque regasificador ubicado en Escobar y la terminal de despacho de combustibles del Puerto Dock Sud.

La propuesta permitió que los becarios pudieran observar de primera mano diferentes procesos, tecnologías y proyectos relacionados con la energía y conocer a los profesionales que trabajan en distintas áreas de la compañía.

Los estudiantes recorrieron instalaciones estratégicas y conocieron tecnologías utilizadas por los profesionales de la industria energética.

Además de las visitas técnicas, participaron de talleres destinados a fortalecer habilidades transversales, con actividades sobre innovación, comunicación, oratoria y preparación para el mundo laboral.

Durante la apertura, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, destacó la trayectoria de la organización y el papel de la educación en la generación de oportunidades.

“La inversión en educación es la forma de generar oportunidades y construir futuro”, sostuvo Marín.

El ejecutivo explicó además que el objetivo de estos programas no se limita a incorporar profesionales a YPF, sino que apunta a formar talento capaz de contribuir al desarrollo de toda la industria energética argentina.

Fundación YPF cumplió 30 años

La historia de Fundación YPF comenzó el 5 de agosto de 1996, cuando YPF decidió crearla para impulsar el desarrollo energético del país mediante la educación, la formación de talento y el fortalecimiento de las comunidades relacionadas con la energía.

Tres décadas después, aquel modelo inicialmente concentrado en becas, apoyo educativo y acciones comunitarias evolucionó hacia una estrategia que comprende formación técnica, divulgación científica, becas universitarias, desarrollo local, transformación digital y articulación con el sistema educativo y productivo.

“Estamos orgullosos de formar a los estudiantes que van a ser los futuros profesionales de la industria y los protagonistas del desarrollo energético del país”, afirmó Gustavo Schiappacasse, director ejecutivo de Fundación YPF.

Schiappacasse destacó además los 30 años de acompañamiento a estudiantes en su desarrollo académico y profesional y el trabajo realizado en las comunidades donde YPF desarrolla sus operaciones.

Más de 750.000 personas alcanzadas por sus programas

Unos 250 estudiantes provenientes de distintos puntos del país participaron de la 13ª edición del Encuentro Anual de Becarios.

En sus tres décadas de actividad, Fundación YPF alcanzó de manera directa a más de 750.000 personas mediante programas educativos, actividades con escuelas y universidades, formación técnica y digital, divulgación científica, becas y aulas móviles.

Entre los principales resultados acumulados se encuentran 4.000 estudiantes de diferentes provincias que participaron de su programa de becas universitarias, orientado a promover el ingreso, permanencia y graduación en carreras vinculadas al desarrollo energético.

A su vez, 550.000 estudiantes de nivel primario y secundario participaron de actividades de divulgación científica como el Show de la Energía, la Sala de Escape, los Clubes de Energía, el aula móvil de Energía Argentina y las visitas a instalaciones industriales desarrolladas mediante el programa Vocaciones.

Otros 200.000 participantes realizaron cursos y programas de formación técnica y digital, tanto presenciales como online, en disciplinas que abarcan automatización y robótica, instrumentación industrial, energías renovables, desarrollo web, datos e inteligencia artificial.

La Fundación también distribuyó 200.000 publicaciones, kits educativos y equipamiento tecnológico en escuelas, centros de formación y universidades. Además, implementó programas de desarrollo en 80 localidades del país.

Formación para el futuro de Vaca Muerta

Uno de los proyectos más recientes de la organización está directamente relacionado con uno de los principales desafíos de la industria energética argentina: disponer de profesionales y técnicos preparados para acompañar el desarrollo de Vaca Muerta.

Durante 2026, Fundación YPF impulsó junto con empresas operadoras y de servicios de la industria del petróleo y el gas la creación del Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta, presentado como un centro de capacitación único en la región.

La iniciativa se integra a una estrategia que busca conectar educación, formación técnica y necesidades concretas del sector productivo.

A 30 años de su creación, el Encuentro Anual de Becarios volvió así a poner el foco en uno de los objetivos centrales de Fundación YPF: formar a los estudiantes que tendrán un papel en el futuro de la industria energética argentina.