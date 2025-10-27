Starmer y Erdogan discutirán en Turquía la venta de aviones Eurofighter

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y el primer ministro británico, Keir Starmer, se dan la mano durante una reunión bilateral en la cumbre de la OTAN en La Haya, Países Bajos

oct (Reuters) -Está previsto que el primer ministro británico, Keir Starmer, se reúna el lunes en Ankara con el presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, para hablar de la venta de 40 aviones Eurofighter Typhoon a Turquía.

La primera visita de Starmer a Turquía desde que asumió el cargo el año pasado se produce en un momento en que los aliados de la OTAN intensifican su cooperación en materia de defensa y Ankara trata de aprovechar los avanzados aviones para reforzar su poderío aéreo y ganar terreno a sus rivales regionales, incluido Israel.

La semana pasada, Reuters informó, basándose en una fuente, de que Ankara había propuesto a sus aliados europeos y a Estados Unidos formas de adquirir rápidamente aviones de combate avanzados, en medio de conversaciones para comprar 40 Eurofighter Typhoons, así como F-16 y F-35 estadounidenses.

Una persona familiarizada con el asunto dijo que, en virtud de un acuerdo que se está acercando con Reino Unido sobre los Typhoons, Turquía recibiría rápidamente 12 de ellos, aunque usados, de los anteriores compradores Qatar y Omán para satisfacer sus necesidades inmediatas, con 28 nuevos aviones en los próximos años.

En julio, Ankara y Londres firmaron un acuerdo preliminar de compra aprobado por los miembros del consorcio Eurofighter, Reino Unido, Alemania, Italia y España, representados por Airbus , BAE Systems y Leonardo .

La semana pasada, Erdogan visitó Qatar y Omán, en parte para discutir el plan de compra.

La oficina de Erdogan dijo que él y Starmer también mantendrían conversaciones sobre lazos bilaterales y asuntos regionales y globales.

