Trump pospone a abril los ataques a instalaciones energéticas de Irán

FOTO DE ARCHIVO. Vista de un edificio residencial dañado por un ataque, en el marco del conflicto entre Estados Unidos e Israel e Irán, en Teherán, Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que volvería a ampliar el plazo para que Irán reabriera el estrecho de Ormuz o, de lo contrario, se enfrentara a la destrucción de sus instalaciones energéticas, después de que Teherán hubiera rechazado anteriormente una propuesta estadounidense de 15 puntos para poner ‌fin a los combates por considerarla injusta.

La guerra, que dura ya cuatro ‌semanas, se ha extendido por todo Oriente Medio, causando la muerte de miles de personas y afectando a la economía mundial con el aumento vertiginoso de los precios de la energía, lo que ha avivado el temor a la inflación a nivel mundial.

Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero durante las conversaciones con Teherán sobre su programa nuclear, que aún no habían dado lugar a un acuerdo.

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El jueves, Trump amenazó durante una reunión del gabinete en la Casa Blanca con aumentar la presión sobre Irán si no llegaba a un acuerdo. Posteriormente publicó en las redes sociales que suspendería los ataques de su amenaza contra las centrales energéticas iraníes durante 10 días, hasta el 6 de abril a las 0000 GMT del 7 de abril.

"Las conversaciones siguen en curso y, a pesar de los comentarios erróneos en sentido contrario de ​los Medios de Comunicación de Bulos y otros, van ⁠muy bien", añadió en su publicación en la red social Truth Social.

Irán ha afirmado que no está participando en conversaciones con Washington y Trump no ha identificado ‌con quién está negociando Estados Unidos en Irán, ya que muchos altos cargos han muerto en la guerra.

El 23 de marzo, Trump anunció ⁠la suspensión de todos los ataques que amenazó lanzar contra centrales eléctricas e infraestructuras energéticas durante un periodo de ⁠cinco días, pero ahora lo ha ampliado a 10 días.

Trump dijo en el programa "The Five" de Fox News que los iraníes habían solicitado una pausa de siete días en los ataques contra las centrales energéticas.

No hubo una reacción inmediata por parte de Teherán, pero el Wall Street Journal citó a mediadores de las conversaciones de paz que ⁠afirmaban que Irán no había solicitado una pausa de 10 días en dichos ataques.

Irán ha afirmado que respondería con ataques contra instalaciones energéticas en la ​región del golfo Pérsico si Trump lleva a cabo su amenaza.

Irán ha bloqueado en la práctica el estrecho de Ormuz, por el ‌que transita alrededor del 20% del petróleo y el gas natural licuado mundiales, ‌lo que ha disparado los precios de la energía y ha agitado los mercados financieros.

La perspectiva de ataques de represalia contra infraestructuras civiles podría sacudir aún ⁠más los mercados mundiales y amenazar el sustento de millones de civiles de la región que dependen de la electricidad para abastecer sus ciudades y suministrar agua potable.

IRÁN AFIRMA QUE LOS ATAQUES HAN ALCANZADO ZONAS RESIDENCIALES

Medios iraníes informaron de ataques contra zonas residenciales en Teherán, Qom y Urumia en la madrugada del viernes.

Tres viviendas en la zona de Pardisan, en Qom, al sur de Teherán, fueron alcanzadas, lo que causó la muerte de al menos seis personas. En Teherán, los equipos de rescate de la Media Luna Roja ​sacaron a un superviviente de ‌entre los escombros de un edificio residencial que fue alcanzado por los ataques aéreos.

Un complejo residencial en la ciudad noroccidental de Urmia fue alcanzado por un ataque directo con misiles, lo que causó la muerte y heridas a varios civiles y destruyó al menos cuatro viviendas. Se enviaron equipos de emergencia al lugar mientras continúan las operaciones de rescate.

El ejército israelí dijo el viernes que había atacado durante la noche instalaciones de producción de misiles balísticos y sistemas de defensa aérea en todo Irán, incluidos objetivos en Teherán y regiones occidentales, en operaciones que, según el ejército israelí, tienen como ⁠objetivo mermar la capacidad misilística de Irán y reducir las amenazas a Israel.

La guerra ha perturbado enormemente el transporte marítimo, provocando un aumento de los precios del crudo de alrededor del 40%, un repunte de los precios del gas natural licuado y un incremento de alrededor del 50% en los precios de los fertilizantes nitrogenados, fundamentales para la producción de alimentos.

Los mercados bursátiles, que el jueves registraron fuertes caídas en EEUU y Europa, siguieron la misma tendencia el viernes en Asia, ante la preocupación de los inversores por la prolongación del conflicto.

"Muchos consideran que el régimen iraní lleva la ventaja y dudan de que realmente haya negociaciones productivas en curso con EEUU", dijo Sean Callow, analista de divisas de ITC Markets.

Un responsable iraní dijo a Reuters que una propuesta estadounidense de 15 puntos, transmitida a Teherán por Pakistán, fue revisada en detalle el miércoles por altos cargos iraníes y el representante del líder supremo de ‌Irán, quienes consideraron que solo servía a los intereses de EEUU e Israel.

Sin embargo, la diplomacia no había llegado a su fin, según el responsable.

Según fuentes e informaciones, la propuesta incluía exigencias que iban desde el desmantelamiento del programa nuclear iraní hasta la restricción de sus misiles y la entrega efectiva del control del estrecho de Ormuz.

LANCHAS NO TRIPULADAS

A pesar de la optimista valoración de Trump, Irán siguió tomando represalias contra los ataques estadounidenses e israelíes golpeando bases de Israel y Estados Unidos. También atacó a los Estados del golfo Pérsico y bloqueó de hecho las exportaciones de combustible de Oriente Medio a través del estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor del 20% del petróleo y el gas natural licuado ‌mundiales.

Emiratos Árabes Unidos han comunicado a EEUU y a otros aliados occidentales que participarían en una fuerza operativa marítima multinacional para reabrir el estrecho, según informó el Financial Times el viernes, citando a personas familiarizadas con el asunto.

Varios aliados de EEUU han afirmado que no tienen planes inmediatos de enviar buques para desbloquear el estrecho de Ormuz, rechazando así la petición de Trump ‌de apoyo militar para mantener abierta esta ⁠vía navegable vital.

Trump insinuó el jueves que Irán permitió el tránsito de 10 petroleros por el estrecho como gesto de buena voluntad en las negociaciones, incluidos algunos buques con bandera de Pakistán.

El Pentágono estaba estudiando enviar hasta 10.000 soldados de tierra adicionales a Oriente Medio, según informó el ​jueves el Wall Street Journal, citando a funcionarios del departamento.

El Pentágono no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.

Estados Unidos había desplegado lanchas rápidas no tripuladas para patrullar como parte de sus operaciones contra Irán, según informó el Pentágono a Reuters, siendo esta la primera vez que Washington confirmaba el uso de este tipo de embarcaciones en un conflicto activo.

Con información de Reuters