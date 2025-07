Rusia dice haber derribado ocho drones ucranianos que se dirigían a Moscú

FOTO DE ARCHIVO. Humo que se eleva desde el lugar de lo que las autoridades locales calificaron de ataque de un dron ucraniano, en el transcurso del conflicto entre Rusia y Ucrania, en Sergiyev Posad, a las afueras de Moscú, Rusia

Las unidades de defensa aérea rusas derribaron ocho drones ucranianos que se dirigían a Moscú a última hora del domingo, de un total de 90 que sobrevolaron durante la noche el territorio ruso, el mar Negro y la península de Crimea, según informó el Ministerio de Defensa.

La mayoría cayeron sobre regiones cercanas a Ucrania, pero también se destruyeron tres sobre la zona de Leningrado, donde se encuentra la segunda ciudad más grande de Rusia, San Petersburgo, según informó el Ministerio el lunes en la aplicación de mensajería Telegram.

El ministerio solo informa del número de aviones no tripulados destruidos, no de los lanzados por Ucrania. Tampoco informa de posibles daños, pero los gobernadores regionales dijeron que los ataques no causaron daños sustanciales.

La autoridad rusa de aviación civil, Rosaviatsia, informó de cierres temporales de aeropuertos en las dos ciudades y otros centros regionales, así como de retrasos en decenas de vuelos.

Con información de Reuters