Rusia ataca la red eléctrica ucraniana y causa un muerto

Investigadores de la policía inspeccionan los escombros en el lugar de un edificio de dormitorios fuertemente dañado durante una noche de misiles rusos y ataques de aviones no tripulados, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Zaporizhzhia, Ucran

t (Reuters) -Rusia lanzó una andanada de drones y misiles contra las infraestructuras energéticas de Ucrania durante la noche, lo que obligó a restringir el suministro eléctrico en todo el país y causó la muerte de una persona en la ciudad de Zaporiyia, según informaron el jueves fuentes oficiales.

La primera ministra, Yulia Svyrydenko, acusó a Moscú de atacar a la población ucraniana y el suministro de electricidad ante la proximidad de los fríos meses de invierno.

"Su objetivo es sumir a Ucrania en la oscuridad. El nuestro es preservar la luz", dijo Svyrydenko en la aplicación Telegram. "Para detener el terror, necesitamos más sistemas de defensa antiaérea, sanciones más duras y la máxima presión sobre el agresor".

Moscú niega tener como objetivo a civiles y ha dicho que sus ataques son respuestas a los ataques de Ucrania contra infraestructuras rusas. Ucrania ha lanzado ataques regulares con drones contra instalaciones militares y petrolíferas en su lucha contra la invasión rusa, que dura ya casi cuatro años.

"HA HABIDO IMPACTOS"

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo que Rusia lanzó más de 650 drones y 50 misiles durante la noche. "Muchos fueron derribados, pero desgraciadamente ha habido impactos", escribió en la red social X.

Los ataques afectaron a instalaciones energéticas de las regiones central, occidental y sudoriental, según las autoridades ucranianas.

El Ministerio de Energía anunció límites a nivel nacional en el suministro de electricidad a consumidores minoristas e industriales. En algunas regiones también se interrumpió el suministro de agua y calefacción.

Las autoridades regionales declararon que dos instalaciones energéticas de la región occidental de Leópolis habían resultado dañadas. DTEK, la mayor empresa privada de energía, dijo que sus centrales térmicas de varias regiones habían sido atacadas.

Una persona murió y seis niños se encontraban entre los 17 heridos en los ataques contra la ciudad industrial de Zaporiyia, en el sureste del país, según informó su gobernador, Ivan Fedorov.

Los ataques dañaron cinco bloques de apartamentos e infraestructuras, añadió. "La gente tiene reacciones agudas al estrés, heridas, contusiones, hematomas y fracturas".

La compañía estatal de ferrocarriles Ukrzaliznytsia informó de cortes de electricidad en la región meridional de Mikoláiv que retrasaron la circulación de los trenes.

Con información de Reuters