COTO, la compañía 100% argentina, cumple 55 años y lo celebra a lo grande con un sorteo histórico de más de 300 millones de pesos en premios, que incluye la posibilidad de ganar un año de compras gratis.

El sorteo estará vigente del 25 de septiembre al 4 de noviembre de 2025, y participar es muy sencillo:

Por cada $5.000 en compras en cualquiera de las sucursales adheridas, obtenés una chance.

Si comprás productos con el logo “EXTRA CHANCE” , sumás oportunidades adicionales.

Los miembros de Comunidad COTO duplican sus chances.

Y si realizás tus compras a través de COTO Digital, ¡las triplicás!

Además, durante todo el mes aniversario, COTO celebrará junto al público con ofertas en marcas líderes, promociones bancarias, billeteras electrónicas y descuentos exclusivos con Comunidad COTO.

🎥 Una campaña con Rodrigo De Paul

El festejo también llega a las pantallas con un spot protagonizado por el futbolista Rodrigo De Paul, campeón del mundo con la Selección Argentina. La campaña 360 tendrá presencia en TV abierta, cable, radio, vía pública, cine, medios gráficos, digitales y redes sociales, además de todas las sucursales.

Podés ver el video completo acá:

⚠️ Atención a los falsos concursos

COTO también advierte al público sobre estafas o falsos sorteos. Los ganadores recibirán una tarjeta física de compra entregada en mano. Nunca se solicitarán datos bancarios, claves personales ni transferencias de dinero para acceder a los premios.

Ante cualquier duda, los clientes pueden comunicarse al 0800-888-4848 (FONOCOTO).

Para seguir todas las novedades, visitá las redes oficiales:

📲 Instagram: @coto_ar

📲 TikTok: @coto_arg

📲 WhatsApp: Canal oficial de COTO