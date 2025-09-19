Los republicanos del Congreso de EEUU buscan evitar una paralización del Gobierno

FOTO DE ARCHIVO-El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, en Capitol Hill

Los republicanos que controlan el Congreso de Estados Unidos intentarán aprobar el viernes un proyecto de ley de financiación provisional para evitar una paralización parcial del Gobierno que, de lo contrario, comenzaría el 1 de octubre, frente a las objeciones de los demócratas que están impulsando su propio proyecto.

El proyecto de ley, conocido como resolución de continuidad o CR, mantendría las agencias federales funcionando hasta el 21 de noviembre, al tiempo que proporcionaría 88 millones de dólares para proteger a los miembros del Congreso, el poder ejecutivo y la Corte Suprema de la amenaza de violencia política tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

Pero la tarea de conseguir que la legislación pase por el Congreso y llegue a la mesa del presidente republicano Donald Trump antes de que la financiación actual se agote en la medianoche del 30 de septiembre se ha convertido en una carrera de obstáculos políticos.

Los líderes republicanos del Congreso necesitan que su díscola mayoría de 219-213 en la Cámara de Representantes muestre unidad frente a la oposición monolítica de los demócratas, y luego obtener el apoyo de al menos siete demócratas para asegurar la aprobación en el Senado de Estados Unidos.

"Siempre está en juego, porque tenemos uno de los márgenes más pequeños de la historia de Estados Unidos", dijo a Fox News el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien no puede permitirse perder más de dos votos republicanos si todos los demócratas votan en contra. "Pero creo que al final del día, haremos lo correcto, mantener el gobierno funcionando".

La Casa Blanca ha respaldado oficialmente la medida. "¡Todos los republicanos de la Cámara de Representantes deberían UNIRSE y VOTAR SÍ!" Trump escribió en su plataforma Truth Social el jueves. Los republicanos de la Cámara no han rechazado hasta ahora ninguna petición significativa de Trump.

Con información de Reuters