La oposición de Taiwán aboga por la reconciliación en un acto dedicado al padre fundador en China

Varias personas saludan a la comitiva de Cheng Li-wun, presidenta del Kuomintang (KMT), partido de la oposición taiwanesa, el día de su visita al Mausoleo de Sun Yat-sen en Nanjing, China

Por Andrew Silver y Nicoco ​Chan

NANKÍN, China, 8 abr (Reuters) - La líder de la oposición de Taiwán, Cheng Li-wun, se comprometió el miércoles a seguir el espíritu del fundador ‌de su partido, Sun Yat-sen, y ‌a buscar la reconciliación con China, elogiando ante su tumba los logros del país tras la revolución comunista.

Cheng, presidenta del Kuomintang (KMT), el mayor partido de la oposición de Taiwán, se encuentra en China en un momento de creciente presión militar china sobre Taiwán, que Pekín considera su propio territorio, y mientras el parlamento, dominado por la oposición, bloquea un plan del Gobierno para destinar 40.000 ​millones de dólares a ⁠gastos adicionales en defensa.

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En un momento cargado de simbolismo durante su primer ‌día completo en el país, Cheng dejó una corona de ⁠flores en el mausoleo de Sun en la ⁠ciudad oriental de Nankín, que también fue la capital del Gobierno de la República de China liderado por el KMT antes de que este huyera a Taiwán ⁠en 1949 tras perder la guerra civil contra los comunistas de ​Mao Zedong.

"Los valores fundamentales del ideal de Sun Yat-sen ‌de que 'todos bajo el cielo son iguales' ‌siempre han sido la igualdad, la inclusión y la unidad", dijo Cheng, ⁠en imágenes retransmitidas en directo por los canales de televisión taiwaneses.

"Debemos trabajar juntos para promover la reconciliación y la unidad a ambos lados del estrecho (de Taiwán) y crear prosperidad y paz en la región".

FUNDADOR DE LA REPÚBLICA DE CHINA

Sun, ​quien derrocó ‌la última dinastía imperial y fundó la República de China en 1912, falleció de cáncer en 1925.

Todavía se le venera oficialmente en Taiwán como fundador de la República de China, pero también en China, donde el Partido Comunista lo considera un héroe nacional chino. Mao ⁠lo declaró "gran precursor revolucionario".

Cheng dijo que el KMT había acabado por honrar los principios fundacionales de Sun y había convertido a Taiwán en una sociedad libre y democrática, aunque también mencionó el "terror blanco" de los 38 años de ley marcial bajo los que vivió la isla hasta 1987.

"Del mismo modo, en el continente, también hemos visto y sido testigos de un progreso y un desarrollo que superaron las expectativas y ‌la imaginación de todos", añadió.

Mientras que Taiwán es una democracia multipartidista, el Partido Comunista de China no tolera ninguna disidencia a su Gobierno.

La seguridad fue estricta durante su visita.

"Creo que esto es muy importante para los intercambios pacíficos entre las dos orillas del estrecho de Taiwán", dijo el estudiante Yang Zihang, de 19 años, que ‌acudió con su compañero de clase a ver la comitiva de Cheng.

China se niega a dialogar con el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, alegando que es un "separatista". Lai afirma ‌que solo el ⁠pueblo de Taiwán puede decidir su futuro.

Ninguno de los dos Gobiernos se reconoce oficialmente.

Cheng afirma que se encuentra en una misión ​de paz y que, aunque apoya el gasto en defensa, debe equilibrarse con el diálogo.

Con información de Reuters