China advierte un entorno "complejo y volátil" pese al impulso del PIB en el primer trimestre

FOTO DE ARCHIVO. Gente pasa el rato en The Bund con el distrito financiero de Pudong de fondo, en Shanghái, China

La economía ​china cobró impulso a principios de 2026, alentada por un repunte de las exportaciones que ocultó la debilidad de la demanda interna, pero Pekín advirtió de un entorno "complejo y volátil", ya que la guerra en Irán ‌está disparando los precios de la energía y ‌afectando a la demanda mundial.

El conflicto en Oriente Medio ha puesto de manifiesto una falla clave: como mayor importador de energía del mundo y con una economía que depende en gran medida de las exportaciones, China es vulnerable a una crisis del petróleo que ya está ralentizando el comercio, elevando los costes de fabricación y ensombreciendo las perspectivas para el año.

El producto interior bruto de China creció un 5,0% en el primer trimestre respecto al año anterior, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas publicados el jueves, superando las expectativas de los analistas en una encuesta de Reuters ​que apuntaban a un crecimiento del ⁠4,8% y en comparación con el mínimo de tres años del 4,5% registrado en el cuarto trimestre.

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"El entorno internacional ‌en la próxima etapa será complejo y volátil, con un aumento de los factores inciertos y ⁠difíciles de predecir", dijo Mao Shengyong, subdirector de la Oficina Nacional ⁠de Estadísticas, en una rueda de prensa, subrayando los riesgos derivados de la guerra de Irán que han sacudido los mercados financieros y trastocado las perspectivas económicas mundiales.

La producción industrial de la segunda economía más grande del mundo aumentó un ⁠5,7% en marzo respecto al año anterior, ralentizándose desde el crecimiento del 6,3% registrado en enero-febrero, mientras que ​las ventas minoristas, un indicador del consumo, crecieron un 1,7% el mes pasado, por ‌debajo del aumento del 2,8% de enero-febrero. Los analistas ‌habían pronosticado un aumento del 2,3%.

"El sector manufacturero de la economía sigue mostrando resistencia y sigue siendo un ⁠pilar clave del crecimiento a corto plazo", dijo Zhou Hao, analista de Guotai Haitong Securities. "De cara al futuro, es probable que la agenda macroeconómica de China se centre en dos prioridades interrelacionadas: la reflación y el impulso de la demanda interna".

El problema al que se enfrentan los dirigentes económicos es que ni siquiera China —a la que se ha criticado durante mucho ​tiempo por una ‌fabricación basada en subsidios y precios reducidos— es inmune, ya que el aumento de los costes del combustible y el transporte erosiona el poder adquisitivo de los compradores.

Para Peng Xin, director general de Guangdong Rongsu New Materials en Dongguan, al sur de China, la agitación en el golfo Pérsico le ha despojado de toda certeza. Con los precios de la energía —y, por tanto, los costes de los insumos clave— ⁠disparándose más allá de su control, cada pedido se ha convertido en una nueva negociación. Los clientes, igualmente nerviosos, se apresuran a acumular existencias, preparándose para la posibilidad de que los precios suban aún más si el conflicto se prolonga.

"Si antes alguien sólo compraba cinco toneladas, ahora puede que quiera diez. Por lo tanto, mis volúmenes de producción y envío este mes son bastante elevados", añadió.

Las exportaciones de China crecieron sólo un 2,5% en marzo en términos interanuales, lo que supone una fuerte desaceleración respecto al 21,8% registrado en enero-febrero, ya que el conflicto elevó los costes de la energía y el transporte y lastró la demanda ‌mundial, aunque los analistas advirtieron de que la cifra también se vio distorsionada por factores estacionales.

En el periodo de enero a marzo, las exportaciones siguieron aumentando un 14,7% con respecto al año anterior, muy por encima del crecimiento anual del 5,5% registrado en 2025.

"Por un lado, se observa resiliencia: el impacto de la guerra de Irán en China es muy limitado. Por otro lado, se observa un desequilibrio: un sector exportador fuerte frente a una demanda interna modesta", dijo Xu Tianchen, economista de Economist ‌Intelligence Unit.

Sin embargo, están surgiendo los primeros indicios de tensión. Los precios de fábrica en China subieron en marzo por primera vez en más de tres años, lo que indica que las presiones de costes impulsadas por la energía se están filtrando en la ‌segunda economía más grande del ⁠mundo y amenazan los ya escasos márgenes de las empresas.

En términos trimestrales, la economía creció un 1,3% entre enero y marzo, en línea con la encuesta, frente al 1,2% registrado entre octubre ​y diciembre.

El crecimiento de la inversión en activos fijos se moderó hasta el 1,7% en el primer trimestre, desde el 1,8% registrado en enero-febrero, cuando la inversión en infraestructuras se disparó un 11,4% interanual.

Con información de Reuters