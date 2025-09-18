Carney busca fortalecer los lazos entre Canadá y México ante la amenaza arancelaria de EEUU

FOTO DE ARCHIVO: Canadá acoge la Cumbre de Líderes del G7 en la localidad turística de Kananaskis (Alberta), en las Montañas Rocosas.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, llega a Ciudad de México el jueves para una misión de dos días destinada a mejorar los vínculos, recientemente tensos, y a buscar un frente común en las cruciales conversaciones comerciales con Estados Unidos.

Carney tiene previsto reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum para, lo que dijo, serían conversaciones exhaustivas sobre asuntos como los lazos comerciales, la seguridad y la salud.

"Se trata de una relación muy importante para Canadá", dijo el martes a la prensa en Ottawa.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El viaje de Carney será la primera visita bilateral de un primer ministro canadiense a México en ocho años.

Funcionarios canadienses que informaron a los periodistas el miércoles describieron los lazos como excelentes, pero admitieron que podrían ser más estrechos.

"Los compromisos al más alto nivel han sido escasos y distantes entre sí, por lo que esta es una oportunidad para reafirmar ese compromiso a nivel de líderes", dijo un funcionario.

Está previsto que Carney y Sheinbaum almuercen el jueves y firmen una asociación estratégica global, además de impulsar los lazos en materia de seguridad.

Canadá, México y Estados Unidos renovaron un tratado de libre comercio continental en 2018, pero las conversaciones sobre solidaridad se dañaron cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, impuso aranceles.

Las relaciones bilaterales se agriaron el año pasado después de que altos políticos canadienses sugirieron que sería mejor negociar un acuerdo comercial en solitario con el Gobierno de Trump.

Brian Clow, un ex alto asesor del entonces primer ministro Justin Trudeau sobre asuntos de América del Norte, dijo que ambos países necesitan tener comunicaciones abiertas, claras y de confianza.

"A ninguno de los dos países le conviene estar peleándose cuando tienen un único objetivo común, que es frenar a Donald Trump y sus amenazas comerciales", dijo.

Los esfuerzos canadienses por entablar una nueva relación económica y de defensa con Washington se han estancado, lo que subraya la necesidad de estrechar lazos con México.

El tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá será revisado el próximo año y Carney dice que esa es ahora la prioridad de Canadá.

"Esa es la relación comercial más importante y el enfoque de la relación comercial más importante se desplaza hacia allí", dijo a los periodistas el 5 de septiembre.

Sebastián Vallejo Vera, profesor adjunto de Ciencias Políticas en la Western University de Londres, en Ontario, dijo que Canadá y México necesitan elaborar un enfoque común para la revisión.

"De este modo, cuando vuelvan a entablar negociaciones comerciales, no se enfrentarán a Estados Unidos, pero tampoco serán enfrentados el uno contra el otro, para que puedan negociar desde una mejor posición", afirmó.

Carney insiste en la necesidad de que Canadá encuentre nuevos mercados. El comercio bilateral de bienes con México en 2024 sumó sólo 55.400 millones de dólares canadienses, frente a los 924.400 millones de dólares canadienses con Estados Unidos.

"Dondequiera que haya un potencial sin explotar, en términos de diversificación comercial (...) tenemos que capitalizarlo, y México es un excelente ejemplo", dijo un funcionario canadiense.

Con información de Reuters