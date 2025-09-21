Brasileños protestan por intentos de blindar a Bolsonaro y legisladores ante la Justicia

Decenas de miles de brasileños salieron a las calles de las principales ciudades el domingo para protestar contra los esfuerzos legislativos para proteger al expresidente Jair Bolsonaro y a los legisladores federales de los tribunales, en las manifestaciones de izquierda más fuertes del país en años.

Las protestas, organizadas por movimientos sociales, sindicatos y partidos políticos, denunciaron a los legisladores que intentan evitar consecuencias legales para ellos mismos y para Bolsonaro, quien fue condenado a prisión por un complot golpista después de que sus partidarios asaltaran edificios gubernamentales tras su derrota en las elecciones de 2022.

Fue la primera gran manifestación desde la condena de Bolsonaro este mes, con números que rivalizan con las recientes protestas de la derecha contra su sentencia en las principales ciudades, lo que pone de manifiesto las marcadas divisiones en una de las democracias más grandes del mundo.

"Espero que la manifestación de hoy supere a la de la derecha, para que podamos presionar al Congreso", dijo Renato Fonseca, un profesional de la publicidad de 63 años en Sao Paulo con una camiseta en la que se leía "1964 Nunca Más", una referencia al golpe que desencadenó una brutal dictadura militar de dos décadas en Brasil que terminó en 1985.

"Estuvimos muy cerca de un golpe de Bolsonaro. Yo era joven en 1964, pero nunca imaginé que estaríamos tan cerca de otra dictadura", dijo.

La condena del Tribunal Supremo a Bolsonaro y sus cómplices en el Gobierno y las Fuerzas Armadas marcó la primera vez que Brasil castiga a militares por intentar derrocar la democracia en una historia manchada por golpes violentos.

Bolsonaro se encuentra bajo arresto domiciliario hasta que agote las apelaciones a su condena de 27 años de prisión, pero sus aliados ya están trabajando para apoyarlo a través de canales políticos, que van desde una amnistía legislativa hasta un indulto del próximo presidente.

Una mayoría conservadora en la cámara baja del Congreso votó la semana pasada a favor de acelerar un proyecto de ley que podría conceder alivio para Bolsonaro y sus partidarios encarcelados por participar en el asalto a edificios gubernamentales en 2023.

Los legisladores de la cámara baja también aprovecharon el momento para aprobar la semana pasada una propuesta de enmienda constitucional que otorga al Congreso el poder de bloquear el enjuiciamiento penal de los legisladores federales.

(Informes de Isabel Teles en São Paulo, Berdardo Caram en Brasilia y Rodrigo Viga Gaier en Río de Janeiro; Edición de Brad Haynes y Aurora Ellis, Editado en español por Juana Casas)