La primera ministra ucraniana se siente más segura del apoyo de EEUU tras su visita al país

Entrevista con la primera ministra de Ucrania, Yuliia Svyrydenko, en la embajada ucraniana en Washington, D.C., EEUU

La primera ​ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko, partió de Estados Unidos el jueves animada por lo que calificó de conversaciones positivas con altos cargos estadounidenses, entre ellos el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y dijo que ‌le había parecido una persona que apoyaba ‌a su país, devastado por la guerra.

Svyrydenko dijo a Reuters que aprovechó la reunión con Bessent para insistir en la postura de Ucrania de que las sanciones impuestas a Rusia tras su invasión a gran escala de Ucrania hace cuatro años no deben debilitarse, suspenderse ni posponerse.

Washington levantó temporalmente algunas sanciones al petróleo ruso para ayudar a hacer frente a la escasez de suministro causada por la guerra de Irán, pero ahora han vuelto a entrar en vigor.

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"Creo que el secretario Bessent está del lado de Ucrania y defiende a Ucrania", dijo Svyrydenko ​en su única entrevista con ⁠los medios de comunicación durante su visita a Estados Unidos con motivo de las reuniones de primavera del ‌Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

"Fue una conversación muy cordial y él se ⁠muestra muy solidario", dijo. "Creo que todos nuestros homólogos aquí en Estados ⁠Unidos... lo entienden perfectamente: que evitar la elusión de las sanciones, y también reforzarlas, es una medida extremadamente importante que debe adoptarse para debilitar a Rusia".

Representantes estadounidenses y ucranianos se reunieron el mes pasado en Florida para hablar ⁠sobre el fin de la guerra con Rusia, pero las esperanzas de alcanzar pronto un acuerdo ​se han desvanecido. Ucrania ha insistido en que necesita garantías de seguridad antes ‌de aceptar cualquier acuerdo de paz.

"Sueño con que esta ‌guerra termine, pero terminará... con las garantías de seguridad adecuadas, el plan de prosperidad adecuado y ⁠un plan apropiado para la reconstrucción y la recuperación", dijo Svyrydenko. "Eso daría a los ucranianos la oportunidad de vivir la vida que se merecen, porque han luchado muy duro".

EL TRABAJO EN EL FONDO DE INVERSIÓN CONJUNTO HA PROFUNDIZADO LOS VÍNCULOS

Svyrydenko dijo que los lazos entre Ucrania y Estados Unidos se han estrechado durante el último año gracias ​al trabajo conjunto en ‌el Fondo de Inversión para la Reconstrucción entre ambos países, que el mes pasado aprobó su primer proyecto y se espera que apruebe un segundo, en el sector energético, este verano boreal.

La primera ministra, que anteriormente ocupó el cargo de ministra de Economía, dijo que esperaba que el fondo pudiera ampliarse para aprobar más de los tres proyectos previstos inicialmente para este año, y señaló ⁠que hasta la fecha se habían recibido más de 200 solicitudes.

Svyrydenko también mencionó los avances con el FMI en relación con un préstamo de 8.000 millones de dólares aprobado en febrero, y dijo que el FMI enviaría una misión de expertos a Kiev en mayo. Señaló que el FMI entendía que Ucrania necesitaba más flexibilidad en algunos casos y estaba dispuesto a respaldarla.

El FMI flexibilizó algunas condiciones en febrero, reconociendo que la situación se había agravado considerablemente durante los constantes ataques rusos que paralizaron la infraestructura energética de Ucrania este invierno.

En general, dijo que percibía una sensación de renovado ‌apoyo tras dos días de reuniones ininterrumpidas en Washington. "Durante esta visita, he sentido que todo el mundo se mostraba muy solidario", dijo.

"Mi primera reflexión tras estos dos días es que las cosas han cambiado", añadió, señalando que el ambiente era más constructivo que en encuentros anteriores.

Ucrania también recibió un impulso muy bienvenido en un comunicado emitida tras una reunión de los ministros de Finanzas del Grupo de los Siete, quienes se comprometieron a seguir ayudando a Ucrania, incluso ‌a prepararse para el próximo invierno boreal.

Svyrydenko dijo que Ucrania esperaba que las elecciones en Hungría, que destituyeron al primer ministro Viktor Orbán, ayudaran a desbloquear un vigésimo paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia, así como un préstamo ‌de 90.000 millones de ⁠euros (105.000 millones de dólares) de la UE que Hungría había bloqueado.

Afirmó que también podría suponer una buena noticia para el impulso "irreversible" de Ucrania hacia su adhesión a la UE. "Todos los ​ucranianos se sienten parte de la familia de la UE, y creo que merecen estar ahí. Así que ahora es el momento adecuado para que avancemos más rápido y contemos con una vía rápida para nuestra integración en la UE", dijo.

(1 dólar = 0,8492 euros)

Con información de Reuters